Turun kaupunki esittää Paattisten aluetalon purkamista, joka tarkoittaa alueen uima-allastilojen poistumista, nuorisotilojen pienentymistä sekä alueen aktiivisten yhdistystoimintojen alasajoa.

Tällä hetkellä aluetalon juhlasalia, allastiloja sekä kuntosalia käytetään säännöllisesti niin yksityishenkilöiden kuin yhdistysten toimesta. Aluetalo on tärkeä kokoontumis- ja tapahtumapaikka, joka edustaa samalla alueen historiaa. Sen merkityksestä kertoo myös rakennuksen säilyttämistä vaativa adressi, jonka on allekirjoittanut jo lähes 800 ihmistä.

Kaupunki ei järjestä Paattisilla tapahtumia, jonka vuoksi vapaaehtoisvoimin ylläpidettävän toiminnan merkitys korostuu. Eläkeläisille aluetalo mahdollistaa säännölliset tapaamiset, jotka tukevat toimintakykyä ja vähentävät yksinäisyyttä. Lastentapahtumat mahdollistavat muihin perheisiin tutustumisen ja perheiden yhdessäolon omalla asuinalueella lähellä kotia.

Myös alakoululaisten diskot, yksityiset liikuntapalvelut ja erilaiset kerhot tarvitsevat aluetalon tiloja, kuten myös kaikenikäiset uimarit.

Lähipalveluja tulisi tukea niiden ollessa asukkaille helposti saavutettavia. Turku ei kuitenkaan selvästi halua profiloitua kaupunkina, jolle asukkaiden hyvinvointi on ensisijaisen tärkeää. Aluetalon purkaminen ja sen vaikutusten mitätöinti osoittavat välinpitämättömyyttä alueen asukkaiden tarpeita kohtaan.

Purkuesitystä perustellaan tilojen vähäisellä käytöllä ja huonolla kunnolla. Käyttöaste lisääntyisi entisestään, jos vuokraamiskäytännöt olisivat toimivat. Nykyisellään käyttöä rajoittaa hankala varausjärjestelmä ja avainten noutopisteen sijainti kaukana Paattisilta. Kaupunki on jo vuosia jättänyt rakennuksen vaatimia korjauksia tekemättä, jonka tilapalvelujohtaja on myöntänyt (TS 27.2.)

Aluetalon kunnostamisen kustannuksista puhuttaessa voisi yhtä hyvin kysyä, mistä rahat löytyvät kaupungin muihin miljoonahankkeisiin. Yhtä lailla aluetalon purkamiskustannukset, tulevien vuokratilojen edellyttämät remontit ja vuokrakulut tulevat kaupungille kalliiksi.

Tyhjillään oleville tiloille löytyisi varmasti käyttäjiä, jos kaupunki näin haluaisi.

Kritisoimme myös esityksessä olleen aluetalon korjausarvion suurta hintahaarukkaa sekä esitettyjä vuosikustannuksia, jotka poikkeavat tiedossamme olevista huomattavasti. Kustannukset siitä pahoinvoinnista, syrjäytymisestä ja toimintakyvyn heikkenemisestä, mitkä koituvat, jos toimintojen jatkoa ei turvata, tulevat Turulle myös taatusti kalliiksi.

Esitystä laadittaessa yhteistyö alueen yhdistysten ja asukkaiden kanssa on jäänyt tekemättä. Kaupunki kertoo toteuttavansa Lapsiystävällinen kunta -toimintamallia, jossa keskeistä on päätösten lapsivaikutusten arviointi sekä lasten ja nuorten kuuleminen. Näin ei kuitenkaan ole toimittu, vaikka esitetyillä muutoksilla on suoria vaikutuksia alueen lapsiin ja nuoriin.

Kaupungin Yhteisöllinen Turku -kärkihankkeen kerrotaan puolestaan olevan turkulaisten ja heidän asuinalueidensa asialla. Hankkeella tuetaan muun muassa yksinäisyyden vähentämistä, syrjäytymisen ehkäisyä, liikkumista ja harrastamista, ja siinä hyödynnetään tiivistä yhteistyötä asukkaiden, järjestökentän ja kaupungin eri toimintojen kanssa.

Aluetalon purkaminen tuntuu vievän Paattisten kehitystä päinvastaiseen suuntaan, kohti palvelujen supistumista eikä toimintatapa asian edistämisessä ole ollut hankkeen mukaista.

Asukkaiden oman aktiivisuuden tuloksena alueelle aiotaan nyt kaupungin toimesta jalkautua ennen asian uutta käsittelyä. Pelkona on edelleen, että kyseessä on asukkaiden näennäinen mahdollisuus vaikuttaa aluetta koskevaan päätöksentekoon. Paattisten aluetalon tilanne on valitettava esimerkki siitä, miten visiot ja kärkihankkeet eivät konkretisoidu.

MLL Paattisten yhdistys, Johanna Lindstedt, puheenjohtaja; Paattisten koulun vanhempainyhdistys, Mimmi Ruusunen, puheenjohtaja; Tmi Viimi, Mikko Viitanen; Paattisten eläkeläiset, Kauko Ilmanen; Paattisten Martat, Terttu Lehtonen; Paattisten päiväkodin vanhempainkerho, Tiia Rantonen, puheenjohtaja