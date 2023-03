Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään huhtikuun 2. päivänä 2023. Joillekin oman ehdokkaan löytyminen on helppoa, samaa ihmistä on tullut äänestettyä kenties jo monta kertaa aiemmin. Mutta paljon on niitä valitsijoita, jotka eivät tiedä, kenen numeron äänestyskopissa kirjoittaisi, ja myös puoluevalinta saattaa olla vielä auki.

Paljon hälinää on syntynyt vaalikoneista, joita pitävät yllä ainakin kaikki suurimmat mediat. Jos kansalainen ei millään tavalla tunne yhtä ainoaa ehdokasta, koneesta voi olla hyötyä. Mutta edes erinomainen vaaliapparaatti ei kerro, onko ehdokas ahkera, sosiaalisesti lahjakas tai kunnianhimoinen, eikä paljasta mitään muutakaan ominaisuutta tai luonteenpiirrettä.

Ehdokkaiden taustoihin ja heihin itseensä on hyvä tutustua. Uskon, että juuri kukaan ei halua auttaa eduskuntaan ihmistä, joka ei siellä pärjää. Moni kansanedustaja päätyy rivinaiseksi tai rivimieheksi koko uransa ajaksi. Pelkkä eduskunnan jäsenyys on kunnioitettava saavutus ja arvo sinänsä, mutta luulen, että äänestäjä haluaa enemmän. Hän penää tekoja Suomen ja ennen kaikkea oman maakunnan puolesta.

Maailmankatsomuksien eroista huolimatta on asioita, joita kaikki kannattavat. Ihmiset haluavat parempia teitä, nopeampia raideyhteyksiä, lisää opiskelupaikkoja tai nykyistä enemmän EU-rahaa omaan maakuntaan. Työmaata kansanedustajille siis riittää.

Varsinais-Suomi on vauras maakunta. Silti sen sijainti on haasteellinen. Kavereiden löytäminen on joskus vaikeaa. Me olemme Suomen portti länteen, mutta samalla myös pussinperä. Maakuntamme pärjää yhteiskunnallisissa mittelöissä vain, jos puolueiden täkäläiset piirijärjestöt löytävät jäsenkunnastaan valtakunnan huipulle kykeneviä poliitikkoja.

Historia on onneksi lupaava. Varsinais-Suomi on todellinen ykköspoliitikkojen Heideken. Tälläkin hetkellä kolmen suuren puolueen puheenjohtaja (Li Andersson, Petteri Orpo ja Annika Saarikko) on valittu eduskuntaan maakunnastamme.

Jo aivan jatkonkin kannalta on siis syytä pohtia, mitkä ominaisuudet nostavat poliitikon hänen omassa joukossaan muiden yläpuolelle tai ainakin eturiviin?

Ensimmäinen ehto nykymaailmassa on asioiden osaaminen. Yksikään poliitikko ei mediassa pääse pakoon tietämättömyyttään.

Tarvitaan myös kielitaitoa. Vieraita kieliä taitamaton kansanedustaja jää EU-maailmassa takarivin taaviksi.

Yhteistyökyky nousee listalla niin ikään korkealle. Kansanedustajan on hyvä kunnioittaa virkatovereita ja antaa arvo myös poliittisille vastustajille. Eikä uuden kansanedustajan kannata rynnätä eteenpäin narsistisella minäminä-asenteella. Sellaisen löytää jonakin päivänä edestään.

Tärkein ominaisuus taitaa kuitenkin olla karisma. Se ihmisellä joko on, tai sitä ei ole. Sen harjoittelu on lähes mahdotonta, mutta sillä voi lohduttautua, että karismaattisuutta on monenlaista.

Hyvä kansanedustaja on omissa näkemyksissään vahva. Itse käännän aina selkäni niille, jotka kyselevät netissä, kuinka pitäisi jossakin kysymyksessä menetellä. Poliitikon pitää itse tietää, mitä mieltä on. Lahjakas kansanedustaja kykenee myös sietämään itselleen vieraita asioita. Se tarkoittaa joskus myös oman näkemyksen syrjäyttämistä yhteisen edun nimissä.

Kansanedustajan suuruutta ja aikuisuutta mitataan niin ikään maakunnan asioissa, vaikka paikallisia kysymyksiä tituleerataankin joskus ilkeämielisesti siltarumpupolitiikaksi. Poliitikko, joka tuijottaa vain omaa ja puolueensa etua maakunnan yhteisen edun sijasta, kasvaa harvoin muiden yläpuolelle ja korkeisiin tehtäviin Arkadianmäellä.

Helsingistä käsin jotkut asiat saattavat tuntua pieniltä, mutta maakunnan ihmisille ne voivat olla niitä kaikkein tärkeimpiä.

Menestyksen vaarallisin oheistuote on ylimielisyys. Kun poliitikon munuaiset alkavat toimia väärinpäin, on ajauduttu yhteiskunnallisen elämän kaltevalle pinnalle, jonka äänestäjät saattavat muistaa äänestyskopissa yllättävän hyvin.

Politiikka on yhteiskunnallinen maraton. Eduskuntaan pyrkijän kannattaa alusta alkaen ajatella, että edessä on myös vastoinkäymisiä. Mutta vastatuuli kasvattaa kenties paremmin kuin mikään muu. Siksi kannattaa aina olla oma itsensä ja käyttää paljon aikaa muiden kanssa.

Eduskunnan entinen varapuhemies Mikko Pesälä kiteytti verkottumisen tärkeyden erinomaisesti itselleen tyypillisellä lausahduksella: ”Ei Arkadianmäellä vuosikymmenten jälkeen niitä edustajia muistella, jotka istuivat illat Helsingin kämpällä hallituksen esityksiä lukemassa.”

Kari Häkämies

Varsinais-Suomen maakuntajohtaja