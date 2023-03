Suomen tie Naton jäseneksi antaa paljon ajattelemisen aihetta. Naton sanotaan olevan läntisten demokratioiden puolustusliitto ja sen ovien todettiin olevan auki ehdot täyttäville hakijoille.

Kuluneen vuoden aikana Natoa sekä hakijamaita Suomea ja Ruotsia ovat juoksuttaneet Turkki ja Unkari. Natossa on 30 jäsenmaata, joista 28 hyväksyi Suomen ja Ruotsin jäsenhakemukset välittömästi.

Viktor Mihaly Orban ja Recep Tayyip Erdogan ovat kuin Vladimir Putinin viides kolonna Naton sisällä. Lykkäämällä jäseneksi hakevien maiden ratifiointeja he ovat taivaan lahja Venäjälle. Jokainen asia, joka heikentää Natoa ja sen yhtenäisyyttä, on tervetullutta toimintaa Moskovassa.

Turkki ja Unkari pelaavat omia poliittisia pelejään. Erdogan valmistautuu vaaleihin ja Unkari kärttää varoja EU:lta. Unkari on EU:n jäsenenä vuosikausia häikäilemättä rikkonut yhteisiä sääntöjä, mitä EU on katsonut sivusta eikä ole tehnyt asialle mitään.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Unkarin strateginen asema Länsi-Euroopan ja Naton näkökulmasta ei ole kovin merkittävä. Turkilla sen sijaan on selkeästi strateginen asema Mustanmeren rannalla ja Bosporinsalmen reunoilla. Se on myös portti Lähi-itään ja sen maa hyvin tietää. Turkki on tärkeä maa USA:lle.

Turkin ja Unkarin käytös ei ole kunniaksi Natolle eikä sen nykyisille jäsenmaille. Voimme vain arvailla, mitä nämä maat tekisivät, jos olisi tarvetta toimia yhteisesti ja puolustaa muita Nato-maita.

Jokainen asia, joka heikentää Natoa ja sen yhtenäisyyttä, on tervetullutta toimintaa Moskovassa.

Unkari ja Turkki ovat monessa suhteessa päässeet hyvään seuraan, kun ne ovat Naton jäseniä. Unkari on hyödyntänyt EU:n tukimiljoonia eikä kukaan tiedä, mihin tukirahat ovat päätyneet.

Kansainvälisessä korruptiotutkimuksessa Unkari pitää EU-maiden perää ja on sijalla 77 maailmanlistalla, vastaavasti Turkki on sijalla 101. Ruotsi on sijalla viisi ja Suomi on toisena. Tämä kertoo jotakin maiden luonteista.

Suomi on toivottavasti oppinut jotakin Nato-prosessista ja yleensäkin kansainvälisen politiikan koukeroista. Nyt Turkki ja Unkari ovat käyttäneet omien etujensa ajamiseen turvallisuuspolitiikkaa ja Naton sääntöjä, jotka ovat osoittautuneet ennalta-arvaamattomiksi.

Kuinka härskisti voidaan toimia muita liittolaisia vastaan, näkyy Unkarin ja Turkin politiikassa. Lehmänkaupat, lähes kiristäminen ja tekaistut väitteet kuuluvat arsenaaliin. Oikeusvaltion on vaikea taistella tällaista toimintaa vastaan.

Suomessa on tarkoin selvitettävä ja tutkittava vastaisen varalle, mitä kaikkea tapahtuu. Olisiko jotain voitu tehdä toisin ja millä tavoin Nato on toiminut? Miten kohtelemme eri maita jatkossa on tulevan hallituksen asia.

Eduskunnan päätös hyväksyä Nato-lait oli hyvä. Nykyinen eduskunta ilmoitti haluavansa jäsenyyttä ja nyt se myös siunaa sen. Tämä vapauttaa vaalikeskusteluissa Nato-asian. Venäjän mahdollinen vaalivaikuttaminen tulee Nato-teemassa entistä vaikeammaksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Uudella hallituksella on edessään linjausten tekeminen samanaikaisesti tulevaan Nato-jäsenyyteen ja EU-politiikkaan. Natossa alku kannattaa ottaa varovasti ja kerätä kokemuksia. Olennaista on selvittää, kuinka paljon tarvitaan resursseja, jotta voimme olla Natossa täydellä mukana. Valmisteluissa tarvitaan hyvää harkintaa. Naton liittyminen on valmisteluiltaan pienempi prosessi kuin aikoinaan liittyminen EU:hun.

Suomi on ollut EU:ssa jo vuodesta 1995 alkaen, mutta alun innostuksen jälkeen hallituksia on vaivannut EU-väsymys. Uuden hallituksen on otettava EU tosissaan. Vähitellen on saatava proaktiivinen ote EU-politiikkaan. Suomesta ei saa tehdä maksumiestä, emmekä voi olla koko Euroopan luonnonsuojelualue.

Sampsa Saralehto

valtiotieteiden tohtori