Silja Paavola kirjoitti Turun Sanomissa 17.1. teknologian vaikutuksesta hoitajien työaikaan, sanoen: ”Ennen kuin teknologian tuoma ajansäästö hoitotyöstä voidaan riippumattomalla tutkimuksella osoittaa, ei sen vaikutusta hoitajien ajankäyttöön voida todellisuudessa tietää.”

Teknologian käyttö vaatii kokonaisvaltaista ymmärrystä siitä, miten sen avulla voidaan vaikuttaa työn tekemisen tapoihin ja vaatiiko tai mahdollistaako teknologia työn uudelleen organisointia. Voidaanko teknologian avulla automatisoida raportointia, lääkeannostelua tai joitain muita työn osa-alueita?

On totta, että tieteellistä tutkimusta ajansäästöstä on melko vähän. Tästä huolimatta tutkimusta ja kokemusta on aiheesta kuitenkin kertynyt.

IHE Ruotsissa on tutkinut digitalisoinnin tuomaa ajansäästöä ja Suomessa Työsuojelurahasto rahoitti tutkimuksen otsikolla ”Miten digitaaliset ratkaisut vaikuttavat kotihoidon työhön – case lääkehoito” (Turjamaa, 7/2022). Loppuraportissa todetaan, että kahden kuukauden seurantajaksolla kotikäyntien määrä väheni 92,5 prosenttia. Lääkerobotin käyttöönoton jälkeen kotihoidon hoitajien työaika kohdistui lääkkeiden hankintaan, lääkkeiden jakamiseen robottiin, lääkehoidon vaikuttavuuden seurantaan ja lääkehoidon ohjaukseen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Raportissa todetaan lisäksi, aivan kuten Silja Paavolakin kirjoituksessaan huomioi, että digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto tulee suunnitella huolellisesti, kuunnellen niin käyttäjiä kuin niitä hoitajia, joita asia koskee.

Myös tekoälyyn perustuvaa työvuorosuunnittelua on tutkittu, koska tällä tapaa työvuorosuunnittelu voidaan tehdä keskitetymmin ja entistä tehokkaammin. Samalla otetaan joustavammin huomioon työntekijän toiveet ja automaatio vastaa toiminnan muuttuviin tarpeisiin, huomioi suunnittelussa henkilöstön osaamisen ja vapauttaa jopa 2/3 työvuorosuunnitteluun käytetystä työajasta.

Hoitajia tarvitaan, ja heidän ammattitaitonsa tulee kohdistaa nimenomaan sellaisiin tehtäviin, joihin heidät on koulutettu. Teknologian tuoma ajansäästö voi osaltaan olla mahdollistamassa hoidon laatua ja inhimillisyyttä.

Tekoälypohjaisen työvuorosuunnittelun pilottihankkeessa oli 3000 hengen organisaatio, jossa oli 18 työvuorojaksoa viikossa. Suunnittelijoiden määrästä riippuen säästettiin 3600 henkilötyöpäivää eli 16,3 henkilöä lisää asiakastyöhön, ilman, että rekrytoitiin yhtään uutta henkilöä.

Työvoiman riittävyyden kannalta on myös tärkeää, että työnjako hoivayksikössä voidaan miettiä fiksusti. Tällä hetkellä esimerkiksi ympärivuorokautisessa palveluasumisessa yövalvontaa hoidetaan henkilöstömitoituksella, jossa teknologialla ei ole mitään roolia.

Kannattaako kahden tunnin välein järjestää fyysinen tarkistuskierros hoivattavien huoneisiin, kun nykyteknologialla voidaan toteuttaa jatkuva seuranta? Yövalvonnassa hyödynnettäviä uusia teknologioita ovat muun muassa liiketunnistimet, älylattiat, -patjat ja -lukot sekä elintoimintojakin seuraavat turvarannekkeet.

Työnjakoon liittyy myös lääkkeiden jako. Esimerkiksi apteekista valmiiksi annosteltuja lääkkeitä ei lähtökohtaisesti voi jakaa hoiva-avustaja, vaan hoitajan pitää tehdä se. Apteekin tekemää työtä lääkkeiden annosjakelussa ei myöskään voi laskea henkilöstömitoitukseen, vaikka lääkejakelija vapauttaisi 60-paikkaisessa hoivakodissa kahden hoitajan työpanoksen viikossa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Teknologian avulla on mahdollista säästää työaikaa. Kokemus karttuu käytön myötä ja tutkimustuloksiakin tulee koko ajan lisää. Käyttöönotto tulee suunnitella tarvekohtaisesti yhdessä ammattilaisten kanssa, myös henkilökunnan ajankäytön osalta. Kaikki paikat ja tarpeet eivät ole samanlaisia.

Hoitajia tarvitaan, ja heidän ammattitaitonsa tulee kohdistaa nimenomaan sellaisiin tehtäviin, joihin heidät on koulutettu. Teknologian tuoma ajansäästö voi osaltaan olla mahdollistamassa hoidon laatua ja inhimillisyyttä. Annetaan teknologian hoitaa rutiinit ja hoitajien hoitaa ihmiset – muuhun meillä ei taida olla varaa eikä mahdollisuutta.

Saara Hassinen

toimitusjohtaja

Terveysteknologia ry