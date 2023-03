Turun Sanomissa 9.2. julkaistu artikkeli nosti esille torjunta-aineiden haittavaikutukset laidunnurmien hiilensidontaan. Artikkelissa haastateltiin dosentti Benjamin Fuchsia Turun yliopistosta.

Fuchsin tutkimusryhmän glyfosaatin vaikutuksia käsittelevät tutkimukset ovat itsessään ansiokkaita. Kritiikkimme kohdistuukin lehtikirjoituksessa niistä vedettyihin johtopäätöksiin, jotka ovat osin harhaanjohtavia ja soveltuvat huonosti nurmiin yleisesti ja erityisesti suomalaiseen nurmiviljelyyn.

Turun Sanomien artikkelista ei käynyt selville, tarkoittiko Fuchs maaperää ja nurmirehuntuotantoa Suomessa. Lukijalle jäi kuitenkin helposti kuva, että juuri suomalaiset nautakarjatilat käyttävät holtittomasti glyfosaattia. Tämä ei pidä paikkaansa.

Johtopäätöksenä todettiin, että ”maanalaiseen hiilen varastointiin liittyy valtavia rajoituksia, kun suuri osa maaperästä on saastunut torjunta-ainejäämistä” ja että ”tulokset ovat merkityksellisiä erityisesti maanviljelijöille, jotka kasvattavat laidunnurmea eläinten laiduntamista tai rehuntuotantoa varten”.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Fuchs tai toimittaja Sarsila eivät kuitenkaan tässä yhteydessä esitä tutkimuksia, jotka tukisivat väitettä torjunta-ainesaastumista suomalaisilla nurmipelloilla.

Tutkimuksessa käytettyä maata oli useiden vuosien ajan ruiskutettu kaksi kertaa vuodessa maksimaalisella annoksella glyfosaattia. Suomalaisessa nurmiviljelyssä ei käytetä glyfosaattia kokeessa esitetyllä tavalla. Pääosin nurmet uudistetaan kyntämällä 3–5 vuoden välein. Jos nurmessa esiintyy runsaasti monivuotisia rikkakasveja kuten juolavehnää, käsitellään nurmi ennen kyntöä glyfosaatilla.

On varmasti koko alan etu, että torjunta-aineiden käytön haitat tiedostetaan ja haittoja tutkitaan, myös juuriston kasvun osalta.

Siten tutkimuksessa käytetty glyfosaatin käyttömäärä vuotta kohti oli vähintään 7 kertaa suurempi kuin nurmiviljelyssä yleisesti käytetty määrä.

Nurmiviljelyn nostaminen glyfosaatin käytön haittojen esimerkiksi on jokseenkin yllättävää, koska nurmiviljelyssä kaikkien torjunta-aineiden käyttö on vähäisempää kuin yksivuotisilla kasveilla. Pysyvillä nurmilla, jotka siis muodostavat maailman nurmista suurimman osan, glyfosaattia ei tietenkään käytetä lainkaan, koska nurmet kuolisivat.

Globaalilla tasolla eniten glyfosaattia käytetään geenimuunnellun, glyfosaattia kestävän maissin ja soijan viljelyssä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Tämän käytännön ekologiset kokonaisvaikutukset ovat omaa luokkaansa.

Glyfosaatin ja sen hajoamistuotteen AMPA:n vaikutuksia maahan ja veteen on tutkittu pitkään, myös Suomessa. Tutkimus Suomessa on tarpeellista, koska kylmä talvi hidastaa haitta-aineiden hajoamista ja jatkuvassa käytössä jäämien kertyminen on mahdollista. Näin siitäkin huolimatta, että käyttömäärät Suomessa ovat maltilliset.

On varmasti koko alan etu, että torjunta-aineiden käytön haitat tiedostetaan ja haittoja tutkitaan, myös juuriston kasvun osalta. Erityisesti akateemisessa tutkimuksessa voi olla tarpeen käyttää normaaleista viljelykäytännöistä poikkeavia keinoja, jotta riskit saadaan esille. Lisäksi tarvitaan soveltavaa tutkimusta, jotta torjunta-aineiden käyttöä saadaan myös vähennettyä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Torjunta-aineiden käytössä yhteinen päämäärä on, että niitä käytetään vain todelliseen tarpeeseen.

Arja Mustonen, Perttu Virkajärvi, Sanna Kykkänen, Pentti Ruuttunen, Marleena Hagner

Kirjoittajat toimivat tutkijoina Luonnonvarakeskuksessa