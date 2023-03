Venäjän julma tuhoamissota Ukrainassa on jatkunut jo yli vuoden. Länsimaat ovat yhtyneet Ukrainan avuksi sotilaallisesti ja talouspakottein.

Sota voisi olla jo ohi, jos myös Kiina olisi edes vähentänyt Venäjän öljyn käyttöä tai tehnyt muita, itselleen vähäisiä, mutta selvää tahtotilaa osoittavia toimia. Kiina on kuitenkin tehnyt juuri päinvastoin: se on sodan alettua lisännyt Venäjältä öljy-, kaasu- ja hiilikauppaansa kymmeniä prosentteja, kymmenillä miljardeilla euroilla, ja auttanut sitä monin muin tavoin.

Mutta ennen muiden syyttämistä on katsottava peiliin: Suomi ja kymmenet muut maat, myös me itse yksilöinä, olemme vuosikymmenten aikana hankkiutuneet makoisaan mutta lyhytnäköiseen riippuvuussuhteeseen Kiinasta: Kiiltävien esineiden halpa hinta on sokaissut monen silmät vaikkapa Kiinan omien vähemmistöjen ja toisinajattelijoiden kohtaloilta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Ikävä kyllä olemme kiinni halvassa kiinalaisessa tavarassa kuin vauva äidin rinnassa. Vieroitus on joillekin lapsille kovaa ja itku voi tirahtaa silmään, mutta on aika laittaa prosessi alulle.

Meillä on ihmisinä, yhteisöinä ja valtioina joka hetki vapaus valita, mitä ostamme.

Riippuvuutemme Kiinasta on paljon monisyisempää kuin Venäjästä. Kiina valmistaa esimerkiksi tuhansia erilaisia sähkö- ja muita kojeita ja sisustustarvikkeita ja raaka-aineita, mutta myös laitteiden osia, jotka ovat näkymättömissä, muunmaalaisten tuotteiden sisällä. Niitä on kodinkoneissa, tietokoneissa, kännyköissä ja autoissa. Tavallinen kuluttaja ei voi itse selvittää kaikkien alkuperää.

Toivoisin omien valintojen avuksi tietoa eri viestimiltä, tutkimuslaitoksilta ja osaavilta kansalaisilta: Voisiko julkisesti saataville tuottaa listoja ja vertailuja, mitkä tuotemerkit sisältävät vähiten, tai ei lainkaan, kiinalaisia aineksia, ja mitä korvaavia tuotteita on missäkin tuoteryhmässä saatavissa?

"Kiinapaasto" olisi hyvin terveellinen monella tavoin: Niin Kiinan kuin Venäjänkin voimavarat tarvittaisiin sotimisen ja öljynkäytön sijasta kasvihuonekaasujen ja niistä aiheutuvien kriisien hillitsemiseen.

Tavaroiden kuljetus valtamerien yli rasittaa ilmakehää ja meriluontoa. Entä kuinka kauan tavarat kestävät käyttöä? Millaisin työehdoin ne on tehty? Mitä tuotteita osattaisiin valmistaa myös Euroopassa, Suomessa tai peräti omalla paikkakunnalla? Mitä tavaroita lopulta edes tarvitsen?

Eurooppalaisten veri ei näy Pekingiin asti. Kiinan ei ole pakko boikotoida Venäjää, eikä Suomella ole mitään laillista pakkoa boikotoida Kiinaa.

Mutta vuosi sotaa riitti: Enää ei kannata jäädä odottelemaan, miten ympäripyöreitä lausuntoja diplomaatit pystyvät muotoilemaan. Käytännössä Kiina rahoittaa ukrainalaisten tappamista ja Euroopan demokratian romuttamista joka ikinen päivä. Tämän se tekee myös meidän rahoillamme.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Meillä on ihmisinä, yhteisöinä ja valtioina joka hetki vapaus valita, mitä ostamme.

Jouni Issakainen

FT, biologi

Turku