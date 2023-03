Viisitoista vuotta valmistellun sote-uudistuksen yksi tärkeimmistä parannuskohteista on hoitoon pääsyn parantaminen ja yhteyden saamisen helpottaminen terveyskeskuksiin.

On uskomatonta, että tällainen perusasia on voinut olla vuosikaudet retuperällä. Kun terveyskeskukseen soittaa, harvoin pääsee pitkänkään jonotuksen jälkeen keskustelemaan kenenkään kanssa. Useimmiten luvataan takaisinsoittoa, joka tulee muutaman tunnin tai muutaman päivän jälkeen tai ei ollenkaan. Ilman hoidon tarpeen arviota potilas ei voi suoraan varata vastaanottoaikaa.

Jos ensimmäisen portaan on jotenkuten läpäissyt, seuraavat vaikeudet tulevat vastaanottoajan saamisessa. Suurin osa pyrkii ensisijaisesti lääkärin vastaanotolle, mutta monet järjestelmät on rakennettu niin, että ensin tarvitaan hoitajan vastaanotto. Lääkärille pääsee vasta sen jälkeen, jos hoitaja ei pysty hoitoa järjestämään.

Tällainen kankeus on valovuoden päässä monesta eurooppalaisesta hoitoon pääsystä. Esimerkiksi Ranskasta, missä asiakas voi varata suoraan ajan erikoislääkärille.

Suomalainen erikoisuus on perusterveydenhuollon lääkärien tapaamien potilaiden määrä. Viisi tutkittua potilasta päivässä on meillä tavanomainen määrä. Keskieurooppalaisissa vakuutuspohjaisissa järjestelmissä perhelääkärin päivittäin tapaamien potilaiden määrä on useimmiten 25–35 ja enemmänkin. Siis kuusi-seitsenkertainen suomalaiseen lääkäriin verrattuna.

Hoitavatko keskieurooppalaiset lääkärit siis potilaansa huonommin kuin suomalaiset? Tuskin, he ovat tulospalkkauksessa, hoidetusta potilaasta maksetaan. Kannattaisiko kokeilla täälläkin? Voisivat jonot hävitä nopeasti.

Sote-uudistuksen tuloksena on luvattu suomalaisille monenlaista hyvää. Tähän mennessä rakenteiden uudistamisesta ei juurikaan ole kuultu. On valittu satoja johtajia ja kiistelty luottamushenkilöiden palkoista.

Vaikuttaa siltä, että paitsi johtajia myös hyvinvointialueita on liikaa. Keventämällä raskasta hallintoa ja vähentämällä alueiden määrää saataisiin lisää työntekijöitä perustyöhön, missä kiistatta tarvitaan lisää väkeä.

Risto Laalo

Kaarina