Olemme erittäin huolestuneita Suomen toiseksi suurimman ammatillisen erityisoppilaitoksen, ammattiopisto Spesian, TELMA-linjan tuntivähennyksistä. Tunteja oli alun perin vähän, mutta nyt vuoden alusta tunteja on vain 22 viikossa. Tunteja on siis vähemmän kuin yläasteella ja saman verran tai vähemmän kuin ekaluokkalaisilla peruskoulussa.

Onko niin, että vähennykset kohdistuvat aina kaikkein heikoimpiin ja tarjotaan vain lainmukainen minimimäärä opetusta?

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA) on toisen asteen koulutus, jota Spesia ja muutama muu oppilaitos Suomessa tarjoavat peruskoulun (yleensä erityisluokalla) käyneille, hyvin laajaa ja vaativaa erityistä tukea tarvitseville nuorille.

Monella on esimerkiksi kehitysvamma tai sairaus, joka estää heitä suorittamasta ammatillista tutkintoa. He ovat nuoria, jotka erityisesti tarvitsevat aikaa harjoitteluun. Heitä ei voi siirtää etäkouluun tai opiskelemaan itsekseen tai passittaa työharjoitteluun noin vain.

Näiden nuorten erityistarpeista huolimatta on Spesiassa päätetty, että 4–5 tuntia opetusta päivässä riittää heille.

Turun lisäksi Spesialla on TELMA-yksiköitä kymmenellä muulla paikkakunnalla, eli ihan pienestä opiskelijoiden joukosta ei ole kyse.

Vaikea ajatella, miten HOPSin tai muutkaan tavoitteet täyttyisivät näin pienellä tuntimäärällä. TELMA-tuntimääriä on koulu pikkuhiljaa hivuttanut alaspäin ja opetusta ja ohjausta joudutaan jatkuvasti karsimaan.

Näitä naurettavan lyhyitä koulupäiviä Spesia perustelee oppilaiden jaksamisella. Perustelu on tuulesta temmattu, sillä ovathan nämä nuoret jaksaneet pidempiä päiviä jo yläkoulussa. Vertailun vuoksi muissa vastaavissa kouluissa TELMA-opetusta annetaan lähemmäs 30 tuntia viikossa.

TELMA-koulutus on erityisopetusta ja lähtee kulloisenkin opiskelijan tarpeista ja mahdollisuuksista. Laki määrittelee minimiopetusmäärän ja siihen riittää tämä 22 tuntia viikossa. Spesia käyttää nyt tätä mahdollisuutena säästää ja laiminlyö suurta joukkoa oppilaitaan, jotka hyötyisivät normaalipituisista koulupäivistä.

Iltapäivä menee nyt kotona (yksin) istuessa ja se iltapäivä on todella pitkä. Jos nuori ei pärjää yksin, paine iltapäivähoitoon kasvaa. Spesia hyvin mielellään tuputtaakin iltapäiväkerhoa koulun korvikkeeksi, jota se ei missään tapauksessa ole. Huomionarvoista on, että tämän palvelun kustantaa kunta tai hyvinvointialue.

Tivatessamme Spesialta edelleen perusteita vähennyksille saimme vastaukseksi, että ”opetuksen ja ohjauksen määrä verrattuna edelliseen vuoteen vain näyttäytyy meille huoltajille erilaisena”. Kas, kun nyt ruokataukokin on osa opetusta. Päiväkodissa ja alakoulussa ruokailua varmasti opetellaan, mutta suurin osa Spesiankin TELMA-opiskelijoista pärjää ruokailussa ihan itsenäisesti.

Suurimmalla osalla näistä nuorista on nyt viimeinen mahdollisuus opiskella ja harjoitella elämisen taitoja erityisopetuksessa. Toinen allekirjoittaneista kärjistäen totesikin, että kaikki mitä lapsi on vuosien saatossa oppinut, on koulun ansiota. Näin tuskin olisi, jos koulussa vain olisi käyty kääntymässä ja syömässä, johon se Spesian TELMA-opetuksen suhteen valitettavasti näyttää menevän.

Laatu ei korvaa määrää etenkään silloin, kun erityisesti tarvitaan aikaa harjoittelulle, aikaa asioiden toistamiseen, aikaa ohjaukselle ja opetukselle.

Satu Aaltonen

Anu Salminen

Turku