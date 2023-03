Turun Sanomat julkaisi 20.2. jutun "Aurajoen allasbileet myöhästyvät". Artikkeli käsitteli Nordic Urbanin eri kaupunkeihin kaavailemia Allas-hankkeita, mukaan lukien Turun Aurajokeen suunnitteilla olevaa kelluvaa uimalaa. Artikkelissa on kuitenkin asiavirheitä ja lukijoille rakennetaan vääristeltyä mielikuvaa Nordic Urbanin hankekehityksestä.

Juttu väittää "huhujen perusteella" (jutun lopulla tämä muuttuu jo "tiedoksi"), että Allas-hankkeet eivät ole edenneet Nordic Urbanin talousvaikeuksien vuoksi. Nordic Urban teki kuitenkin viime vuonna noin 2 miljoonan euron liikevaihdolla voitollisen tuloksen (tilinpäätös valmistuu maaliskuun aikana).

Artikkelin keskeinen asiavirhe on kuitenkin se, että uudet uimalahankkeet toteutetaan ja rahoitetaan omissa kiinteistöyhtiöissä, ei Nordic Urbanissa.

Vaikka rahoitusmarkkinat ovatkin olleet myllerryksessä, hankkeiden toteutus rahoitetaan ulkopuolisella kiinteistörahoituksella. Yhtiö on neuvotellut runsaan kahdenkymmenen suunnitteilla olevan hankkeen toteuttamiseksi rahoitusta jo yli 100 miljoonalla eurolla. Kunkin hankkeen toteutusvaihe käynnistyy heti, kun kaupungin lupaprosessi on saatettu päätökseen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Hankkeiden viivästyminen ei siten johdu yhtiön "talousvaikeuksista". Viivettä tuo se, että hankkeista tyypillisesti valitetaan ja valitusten käsittely vie aikaa. Näin tapahtui Helsingissä ja nyt Turussa sekä Tukholmassa.

Turun kaupunki on vastannut koko prosessista aina vuodesta 2018 lähtien, jolloin se järjesti liikepaikan luovutuskilpailun joenrantaa elävöittävälle innovatiiviselle ratkaisulle. Kaupunki on tämän jälkeen vastannut sekä joen rantamuurin kunnostussuunnitelmista että kaavoituksesta. Näiden aikatauluista onkin syytä kysyä kaupungilta.

Espoossa odottelemme Keilaniemien muiden rakennushankkeiden edistymistä, jotta merikylpylän rakentaminen olisi mahdollista. Oulun merikylpylän arvioimme toteutuvan suunnitellusti.

Jutussa maalaillaan, kuinka Tukholmassa ei ole laitettu "tikkuakaan ristiin Allas-hankkeen etenemiseksi osin kaavoituksesta tehdyn valituksen vuoksi". Tässä on saatu yhteen lauseeseen livautettua kaksi asiavirhettä. Ensiksi yhtiömme on hakenut ja saanut suunnitelmilleen kokonaan kelluvasta kylpylästä Tukholman ydinkeskustaan kaupungin myöntämän rakennusluvan. Koko prosessi on ollut monivuotinen ja maksanut pitkälti toista miljoonaa.

Toiseksi kaavasta ei ole valitettu, vaan rakennusluvasta. Keskustelimme viimeksi joulukuussa Tukholman vastavalitun pormestarin kanssa parhaasta etenemistiestä, joka näyttää nyt löytyneen.

Uskomme, että Turun Allas-hanke etenee suotuisissa tuulissa niin, että rakentamaan päästään ensi vuonna.

Nordic Urbanin tytäryhtiön pyörittämä Helsingin Allas Sea Pool on lyhyessä ajassa noussut yhdeksi kaupungin merkittävimmistä paikallisten ja vierailijoiden suosimista vierailukohteista, joka tarjoaa kävijöille uudenlaisen mahdollisuuden virkistäytymiseen veden äärellä. Olisikin hienoa, jos turkulaiset pääsisivät uimaan ja saunomaan ympäri vuoden Suomen ensimmäisessä jokikylpylässä jo lähitulevaisuudessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Raoul Grünstein

toimitusjohtaja

Nordic Urban Oy