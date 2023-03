Olen Turun Sanomien sivuilla joskus haastanut koulut ja kodit kiinnittämään enemmän huomiota hyvään käytökseen. Ihan arkielämässä.

Vielä on työtä jäljellä asian tiimoilta.

Hyvät tavat kaunistavat, innostavat ja kannustavat. Tapakasvatuksen pitäisi olla yksi Suomen koululaitoksen tärkeimmistä kaikkia oppiaineita läpäisevistä kokonaisuuksista. Suuressa maailmassa tapojen tunteminen kasvattaa itseluottamusta ja vahvistaa uskoa omaan pärjäämiseen.

Hyviä tapoja tarvitaan kaikkialla. Jopa politiikassa!

Minusta suomalaisessa käyttäytymiskulttuurissa ei enää hyviä tapoja arvosteta riittävästi. Kilpailuhenki, kovat arvot ja itsekkyys ovat lisääntyneet huolestuttavasti.

Hyvät tavat muodostuvat pienistä teoista; tervehtimisestä, silmiin katsomisesta puhuttaessa, kiittämisestä ja anteeksi pyytämisestä.

Muutama viikko sitten oli paljon julkisuudessa henkilö, joka oli loukkaantunut siitä, kun kassa toivotti hyvää päivän jatkoa. Voi tätä loukkaantumisen kulttuuria. En millään tajua, mitä pahaa tässäkin oli.

Toki se toivotus tulee joskus ihan selvästi kauppiaan "pakottamana", mutta monesti toki iloisesti ja silmiin katsoen. Olen itse ottanutkin tavan vastata toivotukseen ja toivottaa työn iloa ja kiitos. Joskus saa ihan hymynkin nousemaan kassahenkilön kasvoille.

Kiitoksen sanominen on meille suomalaisille jurrikoille kiven takana. Vaikka työ olisi kuinka hyvin tehty tai palvelu kuinka priimaa hyvänsä, on ainakin miehenpuolilla tapana potkiskella pikku kiviä ja todeta, että joo, ihan mukiinmenevää. Jos on puutteita palvelussa, siitä kyllä ollaan helposti hiilenä.

Kiitoksella kukaan ei elä, eikä sillä vatsaa täytetä, mutta on itsetuntoa kohottavaa kuulla oma nimi julkisen kiitoksen yhteydessä.

Kun kiität muita ja osoitat kiitollisuutta, on sinulla positiivinen asenne, joka auttaa elämässä eteenpäin. Positiivinen asenne johtaa usein menestykseen ja onneen. Lasi on sinulle aina puoliksi täynnä ja heräät joka aamu oikealla jalalla. Olet avoin uusille ihmisille ja kokemuksille, luotat ja uskallat toivoa.

Tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että kiitollisuus parantaa terveydentilaamme ja auttaa pitämään tunteet tasapainossa.

Kiitoksen ei tarvitse olla toki julkistakaan, kun se jo lämmittää mieltä.

Kiitos huomataan erityisesti silloin, kun se puuttuu.

Hyvän palvelukokemuksen jälkeen meillä jokaisella on ilo sanoa kiitos!

Jarmo Linkosaari

seniorikansalainen