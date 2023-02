Turun Sanomat (16.2.) kiinnitti huomiota tärkeään asiaan pääkirjoituksessaan kansallisesta riskiarviosta. Eurooppaa ravistelee yhtäaikaisesti monta samanaikaista kriisiä, kuten Venäjän hyökkäys Ukrainaan, energiakriisi, jengirikollisuuden ja nuorten pahoinvoinnin kasvu sekä talouden matalasuhdanne.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on nostanut esille siviiliyhteiskunnan kriisinkestävyyden merkityksen osana puolustuskykyä. Ukrainassa kaupunkien kriittinen infrastruktuuri (sähkö, lämpö ja vesi) on joutunut keskeiseksi sodankäynnin kohteeksi ja kansan henkistä kriisinkestävyyttä mitataan kaupunkien sietokyvyllä.

Myös Suomessa kunnilla ja hyvinvointialueilla on suuri merkitys arjen häiriötilanteiden vaikutusten lieventäjänä, palveluiden jatkuvuudenhallinnan turvaajana ja kansalaisten kriisinsietokyvyn ylläpitäjänä.

Toistaiseksi siviiliyhteiskunnan varautuminen ja siihen kohdistetut resurssit ovat jääneet liian vähälle huomiolle. Vain isoimmista kaupungeista Suomessa löytyy kokopäivätoiminen turvallisuuspäällikkö.

Myös sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu uhkakuvia. Etenkin nuorten keskuudessa lisääntyneeseen rikollisuuteen ja jengiytymiseen on puututtava kokonaisvaltaisesti ja pian. Erityisesti on syytä kiinnittää huomiota rikosten ennaltaehkäisyyn ja syrjäytymisen estämiseen. Poliisivalvonnalla ja rangaistuksilla hoidetaan jo syntyneitä ongelmia, mutta kierre olisi saatava katkaistuksi jo aikaisemmassa vaiheessa.

Venäjä käytti viime vuonna ”energia-asetta” katkaisemalla kaasuntuonnin Eurooppaan. Seuraukset ovat kohdistuneet nimenomaan normaaliyhteiskunnan toimivuuteen.

Vähemmälle huomille on jäänyt, että Venäjä on myös maailman suurin viljanviejä, yli kaksi kertaa suurempi kuin Ukraina. Venäjän viljaviennin katkaisemisella voisi olla dramaattisia vaikutuksia etenkin Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Uhkakuvana on, että tällöin Eurooppaan suuntautuisi laajamittainen maahantulo, joka voisi järisyttää koko Euroopan valtarakenteita, sisäistä turvallisuutta ja huoltovarmuutta.

Suomessa ei ole valtionhallinnon taholla toimijaa, joka vastaisi kokonaisvaltaisesti siviiliyhteiskunnan varautumisesta ja turvallisuudesta. Lähinnä keskustelua on käyty valtioneuvoston kansliassa pääministerin tukena toimivasta turvallisuuselimestä. Ministeriöt huolehtivat oman toimialansa varautumisesta, mutta toimialarajat ylittävän varautumisen vastuutaho puuttuu.

Ruotsissa perustettiin viime vuonna siviilipuolustusministerin tehtävä. Tällainen tehtävä olisi tarpeellinen myös Suomessa kokonaisturvallisuuden parantamiseksi.

Seuraavaa hallitusta perustettaessa tähän on hyvä mahdollisuus ja asiaan tuskin liittyy puoluepoliittista jännitettä. Maanpuolustus ei saada jäädä vain ulkoisen turvallisuuden varaan.

Ari Korhonen

varautumisen ja turvallisuuden erityisasiantuntija

Kuntaliitto