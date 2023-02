Sepänkatu on muutaman korttelin pituinen kadunpätkä Samppalinnanmäeltä alas Kunnallissairaalantielle. Kaupungin täydennysrakentamishuuma on viime vuosina iskenyt ja uhkaa iskeä edelleen Sepänkadun yläpäähän tavalla, joka jättää huomiotta kadunvarren asukkaat.

On pakko toivoa poliitikoilta ja virkamiehiltä täydennysrakentamiseen taukoa ja malttia, inhimillisyyttä ja kaupunkiluonnon, ympäristön ja ilmastotavoitteiden huomioon ottamista.

Kymmeniä vanhoja puita on kaatunut tai kaatumassa. Rakennusaikainen raskas liikenne ja asuntoliikenne jyristävät pitkin Sepänkatua. Samoille ahtaille parkkipaikoille pyrkivät urheilukentän, teatterien, kesällä maauimalan ja pian myös uuden musiikkitalon yleisö.

Ikkunat kadun toisella puolella ovat tulleet niin lähelle, että liian usein joutuu katselemaan naapurin tv-ruutua. Parvekkeiden peilaavista seinistä näkee omankin talon asukkaiden touhuja. Alimmissa kerroksissa taivas on peitossa ja väljyys ja valoisuus mennyttä.

Sepänkadun jatkeelle, ylhäälle Heidekeninpolun varteen, nousi uusi rakennus jo parikymmentä vuotta sitten.

Sepänkatu 1:een rakennetaan nyt näyttävää ja korkeaa Samppalinnan tähteä. Tekun taakse kalliolle nousee ajan myötä viisi neli- tai kahdeksankerroksista pistetaloa ja pari niitä matalampaa. 500 uuden asukkaan liikenne purkautuu Sepänkadulle.

Sepänkatu 2:n nimellä on vireillä kaavaehdotus, jossa on lisärakentamista kahdelle tontille. Alempana kadunvarressa on muutama arvokas vanha rakennus, Heideken muiden muassa, ja on hienoa, että ne säilyvät.

Sepänkatu 5:n kiistellystä asemakaavasta tehdyt valitukset kokivat hovioikeudessa hylkäyksen 2015. Erittäin ahtaalla tontilla on nyt kaksi massiivista 9-kerroksista taloa liian lähellä naapureita. Sepänkatu 5:n kaavassa varattiin myös viereiselle Sepänkulmalle mahdollisuus rakentaa.

Sepänkatu 7:n eli Sepänkulman taloyhtiön alustavat suunnitelmat ovat nyt kaupungin kaavoitusohjelmassa ja valtuusto päättää niistä ilmeisesti tällä valtuustokaudella tai vuoden 2025 vaalien jälkeen. Jälleen taloyhtiö haluaa hävittää vuosikymmeniä vanhan puuston ja korttelipihan ja pystyttää ahtauteen kaksi 8-kerroksista jättiläistä.

Rahako tässä ratkaisee ja riskialtis sijoittaminen, kun ympäristön ja asukkaiden tarpeet eivät näy painavan vaa’assa?

Sepänsirkan pihatalkooryhmä