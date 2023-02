Työhyvinvoinnin edistäminen ja työkyvyttömyyden ehkäiseminen ovat tärkeä osa talouspolitiikkaa. Työhyvinvointi ja työkyky pitää ottaa mukaan talous- ja työllisyystoimiin seuraavalla hallituskaudella.

Työkyvyttömyys aiheuttaa miljardien kustannukset vuositasolla yhteiskunnalle ja työnantajille. Erityisen huolestuttavaa on, että mielenterveyssyistä johtuvien sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on selkeästi kasvanut viime vuosina. Kustannusten kasvulla on laajoja vaikutuksia työllisyyteen, julkiseen talouteen ja sosiaalivakuutus- ja työeläkejärjestelmien rahoituksen kestävyyteen. Suunta pitää kääntää.

Tarvitsemme lisää työllisiä, jotta yhteiskunnan tärkeät palvelut voidaan tuottaa ja rahoittaa. Maahanmuuton ohella työikäisten työkyvyn ylläpitäminen ja työkyvyttömyyden ehkäiseminen ovat kriittisiä tekijöitä Suomen väestön supistuessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Erityistä huomiota on kiinnitettävä nuoriin ja työelämään siirtyviin nuoriin aikuisiin. Kannamme huolta siitä, että nuorten, alle 30-vuotiaiden työntekijöiden pahoinvointi, sairauspoissaolot ja jopa työkyvyttömyyseläkkeet ovat olleet kasvussa. On yhä tärkeämpää löytää keinoja tukea mielenterveyttä varhain.

Työhyvinvointi ja työkyky pitää ottaa mukaan talous- ja työllisyystoimiin seuraavalla hallituskaudella.

Työhyvinvoinnin tukeminen vaatii suunnitelmallisuutta, määrätietoista johtamista ja yhteistyötä työnantajan ja henkilöstön kesken. Työkyvyn kannalta on tärkeää, että työntekijän edellytykset ja ammatillinen osaaminen ovat tasapainossa työlle asetettuihin vaatimuksiin nähden.

Työkyvyttömyyden uhka pitää tunnistaa varhaisemmassa vaiheessa kuin nykyisin, jotta tarvittavat työkyvyn tukitoimet voidaan aloittaa nopeasti. Työterveyshuollon asemaa sekä fyysisen että henkisen työkyvyn tukemisessa pitää vahvistaa.

Nykyinen työsuojelulainsäädäntö ei vastaa tarpeisiin, joita nousee työelämän muutoksista eikä se huomioi riittävästi asiantuntijatyössä esiintyvää psykososiaalista kuormitusta tai työaikasuojelua. Työn läikkyminen vapaa-ajalle ja riittämätön työstä palautuminen ovat merkittäviä jaksamista ja työkykyä kuormittavia ongelmia.

Tarvitsemme työturvallisuuslain kokonaisuudistuksen: lainsäädännössä pitää säätää täsmällisemmin psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäisystä ja tarvittavista työsuojelun kannalta välttämättömistä oikeuksista ja velvollisuuksista.

Työhyvinvointi ja työkyky vaikuttavat työn kokonaistuottavuuteen. Sen vuoksi työhyvinvointiin panostaminen pitää nähdä investointina. Työhyvinvointi on keskeinen tekijä hyvin menestyvien yksilöiden ja organisaatioiden taustalla.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Maria Löfgren

Akavan puheenjohtaja

Katarina Murto

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja