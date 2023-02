Olen pudottanut painostani useita kymmeniä kiloja. Olen toistuvasti pyytänyt Turun kaupungin terveydenhuollolta eli nykyiseltä Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta lähetettä ravitsemusterapeutille. En kuitenkaan saa lähetettä. Yksi perusteluista on se, että minulla ei ole syömishäiriötä.

Minulle on myös sanottu, että ravitsemusterapia on harvalle ollut ratkaisu painonpudotukseen. En itsekään usko, että tämä on mikään taikakeino. Vaan haluaisin yksinkertaisia ohjeita, miten minun olisi järkevää syödä.

Lähtötilanteessa painoindeksini oli lähes 60. Eli olen ollut huomattavan ylipainoinen. Tällä hetkellä olen vielä hieman sairaalloisen ylipainon puolella. Tarkoittaa siis sitä, että painoindeksini on hieman yli 40.

Haluaisin todellakin tietää, että kenellä on oikeus päästä ravitsemusterapiaan? Turulla on ilmeisesti tällä hetkellä töissä tasan yksi aikuisten ravitsemusterapeutti, mikä on aivan riittämättömästi. Se, että painoni nousi entisiin mittoihin, on tuskin kenenkään edun mukaista, vähiten tietenkin itseni.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tällä hetkellä olen päässyt lähes ilman liitännäissairauksia. Entä jos lihon entisiin mittoihini? Sairastun mahdollisesti diabetekseen, uniapneaan tai johonkin muuhun, usein lihavuuteen liittyvään sairauteen. Tämä vasta tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Silloin tarvitsisin vielä enemmän julkisen terveydenhuollon palveluita kuin mitä nyt tarvitsen.

Lisäksi tämä tietenkin romuttaisi psyykkisen vointini, jossa nyt painon pudotuksen myötä on ollut selkeitä kohoamisen merkkejä. Psyykkinen ja fyysinenhän vointihan kulkevat usein käsi kädessä.

Koen, että tähän mennessä painonpudotus on ollut jopa suhteellisen helppoa. Mitä isompi paino, sitä helpompaa painonpudotus on. Toki tämäkin on vaatinut paljon työtä. Itsekseen paino ei ole tippunut.

Mutta nyt olen täysin hukassa syömiseni kanssa, en yksinkertaisesti hahmota, miten syön järkevästi tässä painossa, jotta paino edelleen jatkaisi tippumistaan. Toki on olemassa sovelluksia, joiden avulla voi laskea oman kalorinkulutuksen. Sen osaan tehdä.

Tiedän perusteet, ateriarytmistä ynnä muusta vastaavasta. Minulla on jopa hoitoalan koulutus. Silti olen hukassa. Pitääkö minun todella sairastua syömishäiriöön ennen kuin voin päästä ravitsemusterapeutille?

Todella surullista ja säälittävää. Minun on kuitenkin annettava myös positiivista tunnusta Varsinais-Suomen hyvinvointialueen terveydenhuollolle, olen saanut apua terveydenhoitajalta painonpudotukseen ja saan edelleen. Saatan siis olla paremmassa asemassa kuin moni muu, joka taistelee ylipainonsa kanssa.

Huolimatta tästä uskon, että jo muutama kerta ravitsemusterapeutilla auttaisi minua eteenpäin. En ole niin rikas, että voisin kääntyä yksityisen terveydenhoidon puoleen, jonne kyllä pääsisin nopeasti ja helposti.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Apua tarvitseva