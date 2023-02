On perin outoa, että Turun uudessa yleiskaavassa edelleen halutaan pitää kiinni vaarallisten aineiden säilytyspaikasta. Aikanaan Uudenkaupungin radan sähköistystä perusteltiin seuraavasti: ”Turun ratapihalla jouduttiin vaihtamaan sähköveturi dieselveturiin, joka aiheutti vaarallisten aineiden kuljetusten osalta erillisen turvallisuus- ja ympäristöriskin.” Nyt rata on sähköistetty ja veturin vaihtoa ei ole, mutta säilytyksestä aiheutuvat ongelmat ja vaarat ovat jääneet.

Turkulaisten on hyvä tiedostaa, mitä kaupungin sydämessä säilytetään: fosforihapon, fluorihapon ja lannoitteiden kuljetukset Siilinjärveltä Uuteenkaupunkiin, typpihapon ja lannoitteiden kuljetukset Uudestakaupungista Siilinjärvelle, ammoniakin tuonti Vainikkalasta Uuteenkaupunkiin, bulktavaroiden tuonti Vainikkalasta Uuteenkaupunkiin.

Turun virkamiehet perustelevat edelleen, että tutkitaan, voisiko säiliövaunujen säilytys siirtyä Heikkilän tavararatapihalle tai Muhkuriin. Perussuomalaisilla on tästä asiasta eriävä mielipide – ei käy meille.

Tilanne on kaikessa hulluudessaan absurdi. Kirstinpuiston alue rakentuu kovaa vauhtia ja on osa kasvavaa kaupungin keskusta-aluetta. Vaunujen siirto ratapihalta seuraavaksi rakentuvalle asuinalueelle on kuin tarina hölmöläisistä, jotka kantoivat säkillä valoa pimeään mökkiin.

Entä sitten, soveltuvatko vaaralliset aineet luonnonsuojelualueen kupeeseen tai Saukonojan puroalueelle, pientalojen takapihoista puhumattakaan? Ei ole ainutlaatuista, kun säiliöt ovat vuotaneet.

Täytyy myöntää, että on suoranainen ihme, ettei mitään suuronnettomuutta ole tähän menneessä sattunut. Maailma muuttuu ja ikävä kyllä turvattomampaan suuntaan, sekä terrori että tuhotyön vaara on lisääntynyt. Pelkästään puunkuljetusvaunun tulipalo voi aiheuttaa suuronnettomuuden Turun sydämessä.

Nyt kun puhutaan, mitä kaikkea ratapihalla saa säilyttää. Me tiedämme jo, että takapihamme on kemikaalivarasto. Me emme voi tietää, mitä kuljetustarpeita tulevaisuus tuo tullessaan. Me voimme varautua vain pahimpaan.

Siksi vaarallisten aineiden järjestelypiha ei sovi Turkuun.

Jyrki Åland

(ps)