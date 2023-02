Olen ilahtunut siitä, että segregaation eli eriytyneiden rakenteiden purkaminen on noussut niin laajalti julkiseen keskusteluun.

Opetusministeri Li Andersson (vas) on nostanut esiin kotikaupunkimme Turun ja sen, kuinka kaupungissa aiemmin harjoitetulla politiikalla olemme epäonnistuneet asiassa.

Turun kaupunkirakenne on yksi Suomen eriytyneimmistä. Meille on muodostunut asuinalueita, joille on pakkautunut joko vähävaraisia tai hyvin toimeentulevia. Emme voi jatkaa samalla tavalla, vaan tarvitsemme rohkeita toimia eriytymisen purkamiseksi.

Käänne ei tapahdu nopeasti, mutta sinnikkäällä ja pitkäjänteisellä työllä tulemme onnistumaan.

Turun Vasemmistoliitto on mukana pormestarisopimuksessa, sillä olemme halunneet tuoda päätöksentekoon lähiöiden kehittämisen ja segregaatioon puuttumisen. Nämä ovat olleet ryhmämme keskeiset tavoitteet tällä valtuustokaudella.

Olemme onnistuneet nostamaan nämä asiat tällä valtuustokaudella päätöksentekopöytiin, ja keskustelemme laajennetussa pormestaristossa yli puoluerajojen näistä asioista lähes jokaisesta asiasta päätettäessä.

Meidän tulee jatkossa rakentaa moderneja paikallisia kouluja, joissa oppilaaksiottoalueet ovat laajempia ja joissa painotettua opetusta käytetään vetovoimatekijänä.

Keinoja vaikuttaa segregaation purkamiseen on monia, ja niitä kaikkia tarvitaan yhdessä. Tarvitsemme kunnianhimoista kaavoitusta ja huokeahintaista asumista tarjoavaa ara-asuntopolitiikkaa.

Palveluiden osalta kulttuurin vieminen lähiöihin ja lähiliikuntapaikat skeittipaikoista ulkoliikuntapaikkoihin luovat hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Turun kaupungin yhteistyö Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kanssa, ja sosiaali- ja terveyspalveluiden sijoittuminen kaupungissa, vaatii yhteistä näkemystä.

Koulujen osalta painotettu opetus on keskittynyt Turussa keskusta-alueen kouluihin, minkä on todettu vahvistavan segregaatiota. Meidän tulee jatkossa rakentaa moderneja, vetovoimaisia, paikallisia kouluja, joissa oppilaaksiottoalueet ovat laajempia ja joissa painotettua opetusta käytetään vetovoimatekijänä.

Lausteelle tuleva Karhunaukion koulu on erinomainen esimerkki kyvystämme vastata haasteeseen.

Samaa tärkeää keskustelua ja harkintaa käytämme, kun pohdimme Varissuon, Perno-Pansion, Halisten tai Runosmäen palveluiden ja alueiden kehittämistä. Siksi esimerkiksi asuntomessualuetta on kaavailtu Halisten viereen eikä jonnekin kauas eristetyksi alueeksi muodostaen uuden Nurmijärvi-ilmiön.

Mirka Muukkonen (vas)

valtuustoryhmän puheenjohtaja

laajennetun pormestariston jäsenTurku