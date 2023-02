Viime aikoina Suomessa on puhuttu koulujen huonoista oppimistuloksista. Totuuden nimessä on todettava, että me vanhemmat ikäluokat emme aina loistaneet oppimistuloksilla.

Itse olen vuoden 1973 abi ja ylioppilas. Lukion viimeisen matikankokeen numeroa en viitsi laittaa tähän kirjoitukseeni häveliäisyyssyistä.

Matematiikan opettajani oli numeron viereen ruutupaperille antanut minulle kuulakärkikynällä myös kirjallista palautetta suoriutumisesta kokeessa. Viesti oli lyhyt ja ytimekäs. Siinä luki: "Voi p-le!"

Kääntelin koepaperia kädessäni, oliko viesti sitä, mitä kirjaimista ensimmäisenä tulee mieleen. Tulin johtopäätökseen, että oli.

En suinkaan pahastunut viestistä. Matematiikan opettajani kiteytti matematiikan osaamistasoni lyhyesti ja ytimekkäästi "Voi p-le!" -viestillä.

Mitä sitä asioita kaunistelemaan, jos totuus on kerta kaikkiaan niin ilmiselvä.

Lukion päästötodistuksessa matikassa minulla oli numero 6. Sen antamisessa oli siis käytetty huomattava määrä sääliä.

Työelämässä hakeuduin sitten työtehtäviin, joissa tarvittiin kansakoulun laskentataitoa, prosenttilaskua, ja hieman kirjanpidon ymmärrystä.

Pentti Heinonen