Keskiviikkona aurinko ja ihana aamu. Vihdoinkin on voinut latukone ajaa Mälikkälään asti eli pääsen ladulle kotiovelta. Siispä ladulle, koska tätä kestää vain muutaman päivän, valitettavasti.

Ladut ovat liukkaat ja hyvät. Luistelubaana on erityisen hyvä. Mutta eipä aikaakaan, kun baanalla kiitää kaksi iäkkäämpää rouvaa kävelysauvoilla kävellen, ja lisää tulee tasaisin väliajoin.

Mikä kumma siinä on, että näitä muutamia päiviä ei voida pyhittää hiihtäjien käyttöön, ja aivan turha sanoa, että pitää olla yhdenvertaisuutta. Ei tarvitse. Maailma ei ole aina yhdenvertainen. On velvollisuuksia ja oikeuksia, mutta maalaisjärjen käyttö on sallittua ja jopa toivottavaa.

Eija Lehtonen