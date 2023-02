Suomessa käydään jatkuvaa kansalaiskeskustelua arkkitehtuurista, jossa asetetaan vastakkain modernismi ja perinteisempi, uusklassinen tyyli. Turun uusi Börs todistaa, miten siloteltukin perinteinen arkkitehtuuri tuottaa kelvollista jälkeä ja saa kaupunkilaisten hyväksynnän.

Turussahan edelleen surkutellaan keskustan uusklassisten kivitalojen kohtaloa.

Samaan aikaan Turku on aloittanut Koroisten alueen kehittämisen. Lyhyen kävelymatkan päässä Turun vanhasta keskustasta on peltoalue, johon alun perin on ajateltu asuntomessualuetta, mutta uusimpien maaperätutkimusten myötä on todettu, ettei alue sovellu pientalorakentamiseen.

Nyt Turulla olisi loistava tilaisuus miettiä kaupunkikuvaansa uudelleen. Koroisille saisi rakennettua uusklassisen ja perinteisen arkkitehtuurin perinteitä kunnioittava pienkerrostaloalueen uuden urbanismin hengessä.

Alueen voisi rakentaa nykyisen kuningas Charlesin kolmisenkymmentä vuotta sitten sponsoroiman, perinteistä arkkitehtuuria ja kaupunkisuunnittelua henkivän, Britannian Dorchesterin esikaupungin Poundburyn hengen mukaisesti – mutta tietenkin mittakaavaltaan huomattavasti pienempänä ja leimallisesti turkulaista uusklassista arkkitehtuuria käyttäen.

Poundburya pidetään melko onnistuneena perinteisen kaupunkisuunnittelun ja arkkitehtuurin esimerkkinä. Uusklassisen tyylisuunnan kannattajille avautuisi mahdollisuus toteuttaa omaa kokonaisnäkemystään, ja Turun Piispankadun tunnelmaa henkivä Koroinen sopisi hyvin Vanhankaupungin kylkeen ja kunnioittaisi samalla alueen historiaa ja luontoarvoja.

Nojatuoliarkkitehti