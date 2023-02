Toimeentulon ollessa tiukka on karsittava kaikesta. Kun lähikaupassa kurkun ja tomaatin kilohinta on lähes seitsemän euroa, on selvää, että opiskelijan ostoskoriin nämä eivät enää kasaannu.

Ruuan monipuolisuudesta ja terveellisyydestä tulee helposti tingittyä, mikä kostautuu pitkällä aikavälillä. Porkkana ja peruna kaikessa arvokkuudessaan, mutta pelkästään niillä on erittäin nihkeää elää.

Kiitos siis opiskelijalounas, eli opiskelijoiden mahdollisuus ravintorikkaaseen ja monipuoliseen ruokailuun!

Opiskelijalounaalla on ravinnon lisäksi myös muita mahtavia puolia, jotka huomattiin erityisen selvästi koronasulun aikana. Lounaalla käy useimmiten opiskelukavereiden kanssa matalalla kynnyksellä luentojen välissä, mikä antaa tarvittavan tauon päivään ja tukee myös hyvinvointia.

Ateriatuki on yksi parhaiten kohdistuvista sosiaalituista, joka menee juuri siihen käyttötarkoitukseen, mihin se on tarkoitettu. Lisää järkevästi kohdistettuja tukia!

Veera Granroth

opiskelijalounasta rakastavaopiskelija, joka arvostaa sitä, että tuet kohdennetaan järkevästi

