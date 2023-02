Veli Nevalainen arvosteli (TS tekstiviestit 19.2.) ihmisiä ruikutuksesta. Hänen mukaansa jotkut vanhat ihmiset puuttuvat turhaan teksteihin, jotka ovat joltain osin kieliopillisesti väärin muotoiltuja.

Minulle jäi tosin epäselväksi se, millä foorumilla nuo ihmiset paheksuttuja mielipiteitään julkaisevat. Nevalainen toteaa myös, että jos lukija ymmärtää lukemansa tekstin, on turha valittaa.

En ole kirjoittamisen ammattilainen, mutta tunnen jollain tavalla kuuluvani tuohon kritisoituun joukkoon, sen hiljaiseen siipeen. Varsinkin sähköisessä muodossa julkaistavissa uutisteksteissä on minunkin mielestäni turhan usein virheitä ja sellaisia kielellisiä epätarkkuuksia, jotka saattavat jopa muuttaa tekstin sisällön ihan muuksi kuin mitä kirjoittaja on tarkoittanut.

Sellaisen tekstin kirjoittaminen, jonka sisällön kaikki ihmiset oikeasti ymmärtävät, on hyvin vaikeaa, ellei peräti mahdotonta. Ymmärtäminen kun voi todellisuudessa ollakin sitä, että lukija on ymmärtänyt lukemansa väärin.

Luulo ei kuitenkaan ole oikean tiedon väärti. Sen takia on kaikkien edun mukaista ja tärkeää edellyttää, että ainakin kirjoittamisen ammattilaiset, toimittajat, omaavat kyvyn kirjoittaa tekstiä sellaisella hyvällä yleiskielellä, jota mahdollisimman moni ymmärtää.

Sama koskee viranomaisia.

Kerron tuoreen esimerkin tekstin tuottamisen ja ymmärtämisen vaikeudesta.

Hallitus päätti jakaa tukea kotitalouksille, jotka joutuvat maksamaan aikaisempaa suurempia, osin kohtuuttomiakin sähkölaskuja. Avustuksia on kolmea eri sorttia, ja median edustajat ahkeroivat loppuvuodesta tämän asian parissa pitkään.

Minäkin luin kymmenittäin noita uutisia, ja jouduin ensimmäisiä juttuja lukiessani toteamaan, etten alkuunkaan ymmärtänyt, miten hallituksen monen luukun rahasampo tulisi toimimaan.

Välillä tuli tunne, etteivät toimittajatkaan olleet juttuja kirjoittaessaan asiaa ihan ymmärtäneet.

Monella muullakin on ollut todellisia vaikeuksia tuon uutisoinnin ymmärtämisessä. Tämä vaikeus konkretisoitui taannoin.

Uutisissa kerrottiin Kelan hylänneen yli 90 prosenttia niistä sähkötukea koskevista hakemuksista, jotka oli siihen mennessä Kelassa ratkaistu. Hylättyjä hakemuksia oli lähes tuhat.

Syynä hylkääviin päätöksiin oli uutisen mukaan useimmissa tapauksissa se, että tukea oli haettu sellaisiin sähkömenoihin, jotka eivät tähän Kelan luukusta maksettavaan tukeen oikeuttaneet.

Tästä on tehtävissä johtopäätös, että asiaa koskeva ohjeistus on ollut niin vaikeasti ymmärrettävä, että suuri joukko ihmisiä on erehtynyt luulemaan, että he olivat ymmärtäneet lukemansa oikein.

Mitä tästä opimme? Ainakin sen, etteivät virheellistä ja huolimatonta kieltä käyttäen laadittuihin teksteihin perustuvat väärinymmärrykset ole harmittomia, vaan saattavat aiheuttaa ihmisille vaivaa ja mielipahaa, jopa rahallisia menetyksiä.

Kerrotussa esimerkkitapauksessa myös yhteiskunnalle syntyy hakemusten käsittelystä merkittäviä kustannuksia. On siis hyvä pitää kaikin tavoin huolta hienosta äidinkielestämme.

Sirpa Aaltonen