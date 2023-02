Hallitus päätti 500 miljoonan lisärahoituksesta hyvinvointialueiden toiminnan ja palvelujen käynnistämiseen. Tarkempaa tietoa siitä, miten tämä raha jaetaan alueiden kesken ja mitkä ovat lisärahoituksen painopisteet ja tavoitteet, ei ole julkisuuteen vielä annettu.

Sote-uudistuksen hyvät tavoitteet ovat tiedossa. Hyvinvointialueiden lähtötilanne ja palvelutarpeet poikkeavat suuresti toisistaan. Järjestämisvastuun siirtyminen kunnilta ja kuntayhtymiltä uusille hyvinvointialueille vaatii aluksi henkilökunnan palkkauksen harmonisoinnin ja tietojärjestelmien yhteensovittamisen.

Hoitoalan tupo- ja palkkaratkaisu oli vaikea vääntö, joka vieläkin vaatii lisäneuvotteluja.

Suomessa on vakava tilanne sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuudessa. Hoitoon pääsy on vaikeutunut. Korona vaati pahimmissa taudin vaiheissa kaikki liikenevät resurssit. Leikkausjonot ovat kasvaneet pitkiksi.

Päivystykset ja teho-osastot ovat joutuneet toimimaan vajaamiehityksellä jatkuvassa paineessa. Perusterveydenhuollon resurssivaje kasvaa jatkuvasti. Vakavien sairauksien hoidon viivästyminen aiheuttaa inhimillisesti ja taloudellisesti kalliin laskun.

Lista siitä, mitä pitäisi saada tehdyksi uusilla hyvinvointialueilla, on pitkä. Lähipalvelujen heikentynyt saatavuus, hoitoon pääsyn viiveet, jatkuvasti pitkittyneet hoitojonot ja erityissairaanhoidon kustannusten nopea kasvu ovat kaikilla alueilla ongelmallisia.

Suomessa on alueita, joissa palvelujen toiminnallista uudistusta on useiden vuosien ajan jo tehty. Nämä kokemukset ovat rohkaisevia. Kaikilla hyvinvointialueilla on nyt tekemisen paikka.

Erityistä huolta ovat aiheuttaneet muun muassa vanhustenhoidon, mielenterveyspalvelujen, lasten ja nuorten kriisipalvelujen, sosiaalityön, kotihoidon ja kuntoutuksen jatkuvasti kasvavat ongelmat ja resurssien suuret lisätarpeet. Onko lisäbudjetin 500 miljoonalla mahdollista auttaa näitä ongelmia?

Akuutit puutteet on aluksi korjattava. Ihmisten on päästävä hoitoon ajallaan.

Valtion budjetista sote-palvelut vaativat suuren osuuden. 22,5 miljardia euroa on näiden palvelujen hinta vuositasolla.

Kustannukset tulevat kasvamaan seuraavien kymmenen vuoden aikana. Suomen ikärakenne vanhenee ja huoltosuhde heikkenee. Palvelualojen tehtäviin ei riitä käsipareja.

Työvoiman kysyntä ja tarjonta kohtaavat yhä huonommin. Teollisuuden ja teknologia-alojen ongelma on todellisuutta nyt myös sote-palveluissa.

Sote-uudistuksen läpimennyt hallintomalli on sekoitus, jota on vaikea määritellä.

Hyvinvointialueiden rahoitus tulee valtion kautta. Kuntien veroäyreistä otetaan siihen merkittävä siivu. Maakunnallinen verotusoikeuskin jäi toteutumatta. Se merkitsee samalla valtion ohjauksen vahvistumista.

Sote-palvelujen toiminnallista uudistamista ei ratkaista rahalla. Palvelujen uudistamisen tulee lähteä ”ruohonjuuritasolta” – terveyskeskuksista, sosiaalitoimistoista ja sairaaloista.

Hyvä johtaminen, selkeät tavoitteet ja strategia sekä yhteinen sitoutuminen muutoksen läpivientiin ovat avainasioita. Uusilla hyvinvointialueilla on löydettävä keinot palvelujen parantamiseksi, mutta kaikkea ei tarvitse eikä pidä muuttaa.

Päivystyksen palvelujen on toimittava ilman jatkuvia viiveitä ja ruuhkia. Ikääntyneiden vanhusten kotihoito ja pääsy hoito- ja hoivakoteihin on turvattava.

Vakavien sairauksien vaatimat tutkimukset eivät saa viivästyä. Pitkät leikkausjonot tulee purkaa käyttäen hyväksi myös yksityisten ostopalvelujen tarjontaa.

Maamme väestö vanhenee ja huoltosuhde heikkenee. Sote-palvelujen suurin ongelma on jatkuvasti kasvava henkilökuntapula.

Myös sosiaalityöntekijöiden vajaus kasvaa. Sote-henkilökunnan koulutuspaikkoja on nopeasti lisättävä.

Työssä jaksaminen ja työmotivaatio ovat avainasioita. Palkkauksellakin on tärkeä sijansa. Sote-palvelujen uudistaminen tarvitsee osaavat tekijänsä.

Risto Kapari

Turku sosiaalineuvos (eläkeläinen)