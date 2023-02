Suomi elää taloudellisesti vaikeita aikoja, ja seuraava eduskunta sekä hallitus ovat vaikeiden päätösten edessä. On kuitenkin tärkeää, ettei tehdä hätiköityjä ”säästöjä”, joilla voi olla tuhoisia seurauksia.

Yksi esimerkki tästä on se, että kokoomuksen tämän vuoden vaihtoehtobudjetissa ehdotetaan sekä matkustaja-autolauttojen miehitystukien poistamista että valtion osuuden leikkaamista merimieseläkerahastosta.

Ehdotuksen kaksi näkökohtaa olisivat koomisia, ellei kyseessä olisi vakava asia: siinä puhutaan viihderisteilyjen tukemisesta ja siitä, että rahtiliikenne olisi taattava huoltovarmuuden vuoksi.

Tämä osoittaa, että he eivät ymmärrä, mistä loppupeleissä on kyse: kaikki matkustajalautat liikkuvat Itämerellä nimenomaan rahdin (ja matkustajien) vuoksi.

Tällä hetkellä ei ole yhtään varsinaista risteilyalusta liikenteessä.

Toiseksi ehdotetaan 77,2 miljoonan euron leikkausta miehistötukiin, mikä on selvästi paljon enemmän kuin mitä matkustajalautoille edes maksetaan. Selkokielellä tämä ehdotus tarkoittaisi miehistötuen leikkaamista myös rahtialuksilta.

Miksi miehistötuki? Asiaan perehtymätön saattaa kysyä, miksi miehistötukea tarvitaan? Syy on yksinkertainen: meidän on säilytettävä kilpailukykymme. Ruotsissa on vastaava miehitystukitaso ja Virossa palkat ovat kokonaisuudessaan alhaisemmat. Jos Suomi lakkauttaisi miehitystuen, laivat liputettaisiin ulos.

Pohjimmiltaan kyse on tietysti tietämättömyydestä ja ravintola-alan etujärjestön lobbauksen kuuntelemisesta, joka yleensä laskee jopa verovapauden (tax-free:n) ”tueksi” laskelmissaan.

Yksi on varmaa: merenkulkijat, joista monet asuvat Varsinais-Suomessa, tarvitsevat puolustajansa myös seuraavassa eduskunnassa. Uhka suomalaisia työpaikkoja ja kotimaista huoltovarmuutta kohtaan merellä jatkuu myös tulevaisuudessa.

Niklas Guseff (r)