Lapsen oikeuksien huomioiminen ei ole välttämättä ollenkaan sama asia kuin toimiminen lapsen ehdoilla. Lapsi asettelee meille ehtojaan hyvin usein omaa todellista etuaan vastaan.

Viime aikoina näyttää olevan paljon dilemmaa: aikuisten vai lasten ehdoilla. Ei tarvitse mennä historiaa kovin kauas taaksepäin, kun tämä ongelma oli täysin tuntematon länsimaisessa kulttuurissa. Aikuinen määräsi ja hänen ehdoillaan asiat toteutettiin. Lapsi teki niin kuin vanhemmat käskivät, ilman mitään ehtojen asetteluja ja neuvotteluja.

Kulttuurinen näkökanta lapsen oikeuden ensisijaisuuteen vasta nostaa päätään, kun mennään idän suuntaan.

Suurperheen hajoaminen nykyisiin moniin ydinperheen asumismuotoihin luo usein kasvatukseen ongelmia. Kun isovanhemmat olivat mukana perheyhteisössä, he vaikuttivat vahvasti lapsen kasvatukseen ja kaikkinaiseen ohjaukseen. He olivat kasvatuksen tukena, tietysti myös joskus edistyksen jarruina. Ainakin he jakoivat vanhempien kasvatusvastuuta.

Nykyelämän muodossa on kaikki vanhempien vastuulla, jolloin he monissa perhe-elämän paineissa pyrkivät sysäämään kasvatusta liikaa koulun vastuulle. Koululaitosta ei ole kuitenkaan normaalitilanteessa luotu lasten kasvatuslaitokseksi.

Koulu on rakennettu viisaasti ja aikojen kokemuksella lasten opettamiseksi 1. tietämään tarvittavista asioista sekä 2. hallitsemaan välttämättömät taidot ja kyvyt yhteiskuntakelpoisena kansalaisena ja yksilönä pärjäämiseen. Opettajille sysätty taakka kasvattajina tuntuu nykyään joskus käsittämättömän kohtuuttomalta.

Sosiaalitoimenalaisten yksiköiden, kuten lastensuojelun tai huostaanoton, kokemukset vanhempien hoito- ja kasvatusasioista vaihtelevat paljon. Olettaisin omien 30 vuoden työkokemusteni pohjalta, että monesti vanhempien ote on höltynyt tai kokonaan irronnut nimenomaan kasvatustilanteen ratkaisijana.

Turhauttaminen on yksi keskeisiä kasvatuksen osatekijöitä – oli se kuinka raskasta vain.

Lapsi on saanut ylivallan. Syyt siihen ovat yleensä perheen kokonaistilanteessa, eivätkä aina yksiselitteiset tai helposti ratkaistavissa. Vanhempaa ei voida syyttää. Häntä pitää tukea. Ketä/mitä sitten syyttää?

Nykyinen kehitys tuntuu vievän aivan väärään suuntaan. Lapsi on alkanut oireilla hallitsevasti. Hänen epävarmuutensa lisääntyy yhä. Siis häntäkö pitäisi syyttää? Ei. Ei koskaan.

Minun mielestäni vastuu on yhteiskunnallisen kokonaistilanteen, eli meidän viisaan lainsäädäntömme. Yhä enemmän toistetaan ja hoetaan, että perheessä on elettävä ”lapsen ehdoilla”.

Kuinka tavallinen vanhempi aina jaksaa kiireisissä jokapäivän tilanteissa tehdä ratkaisut ” lasten ehdoilla” niin, että se on myös lapsen edun mukaista?

Viisaat lapsen edun mukaiset ratkaisut ovat usein vastoin lapsen omaa tahtoa eli lapsen jonkin halun kieltämistä, turhauttamista. Turhauttaminen on yksi keskeisiä kasvatuksen osatekijöitä – oli se kuinka raskasta vain.

Ei ole oikein antaa lapsen myöskään tehdä valintoja, jotka luontaisesti kuuluvat vanhemmille. Minun oli vaikea hiljattain kuulla ja katsoa seuraavaa. Suuren marketin lihatiskillä kalliisti pukeutunut, mutta kärttyisä äiti kumartui kolme-neljävuotiaan pikkuprinsessansa puoleen: ”Kultapieni, sano nyt jo, tykkäätkö sinä enemmän tästä paistista vai tuosta lohesta!”

Toisaalla aikaisemmin maanitteli toinen äiti kymmenvuotiasta poikaa: ”Sinä saat ratkaista, mennäänkö talvilomalla Lappiin hiihtämään vai Ibizalle uimaan?”

Onko tämän vuoden aikana vielä odotettavissa kysymys: ”Sopiihan se sinullekin, jos äiti on ensi vuonna isi ja isi on äiti?”

Jos lapsilla ei ole ollut helppoa aikaisemmin, ei näytä olevan jatkossakaan.

Kirjoittaja on psykologi, kirjailija.