Ranska kielsi lailla älylaitteet koulupäivien ajaksi vuonna 2018. Aiemmin, vuonna 2010 Ranska kielsi älypuhelimet luokissa. Onko Eiffel-torni romahtanut? Ovatko patongit lässähtäneet? Ei ja eivät. Australia on tehnyt samanlaisia ratkaisuja vuonna 2020. Ovatko kengurut perineet maan? Eivät ole.

Ranska ja Australia säätivät kovat lakinsa, koska kyseessä on kova ongelma. Maissa nähtiin, että älylaitteet aiheuttavat ongelmia niin oppimisessa, keskittymisessä, kuin sosiaalisissa suhteissakin; että ne vahingoittavat kasvuikäisten kehitystä. Näin totisesti on, Suomessakin.

Kun älylaitteitten ja erityisesti älypuhelimien vaikutusta oppimiseen on tutkittu, on huomattu hälyttäviä asioita: pelkkä kännyköitten kielto nosti oppimistuloksia yli kuudella prosentilla, ja heikosti pärjäävillä efekti oli kaksinkertainen (Beland & Murphy, 2016).

Tämä vastaa yhtä tai kahta viikkotuntia – ilman mitään lisäresursseja.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Parhaiten pärjäävillä efektiä ei havaittu. Kännykkä siis paitsi heikentää oppimistuloksia, myös lisää polarisaatiota – siis juurikin se yhdistelmä, jota Suomen PISA-tutkimustuloksissa kauhistellaan.

Lisäksi tiedetään, että sähköiset muistiinpanot eivät vedä vertoja käsin kirjoitetuille; oppiminen on tehokkaampaa, kun ärsyke on moniaistillinen. On siis pakko ihmetellä, miksi teemme kalliisti juuri niitä asioita, joiden tiedämme toimivan huonommin, emmekä edullisesti niitä, jotka toimivat tutkitusti paremmin? Kuka hyötyy?

Ovatko ongelmat sitten Ranskassa tai Australiassa kokonaan kadonneet, entä ovatko älylaitteet kadonneet luokista? Ei ja ei – eivät kokonaan: aivan kuten Suomessakin, osalla oppitunneista älylaitteet ovat tarpeellisia – ja aivan kuten Suomessakin, sääntöjen valvonta vie aikaa ja vaivaa.

Oppilaat ovat kyllä löytäneet tapoja toimittaa digi-asiansa, jopa kesken oppituntien. Laki antaa kuitenkin selkänojan luoda, ylläpitää ja valvoa raameja ilman, että asiasta tarvitsee käydä jatkuvaa kauppaa koulun arjessa. Tuloksia syntyy.

En toivo Suomeen kieltolakia. Toivon lakia, joka mahdollistaa alueelliset ja koulukohtaiset ratkaisut asiassa. On selvää, että digiasioita on koulussa opetettava, ja aivan yhtä selvää on, ettei digi voi hallita tai määrittää koulupäivää. Digitalisaatio on hyvä renki, mutta huono isäntä.

Kun jokainen huoltaja voi todeta omin silmin, miten paljon lapset ja nuoret ruutua päivittäin tuijottavat, olisi luontevaa rauhoittaa edes yksi osa vuorokaudesta tältä toiminnalta, josta on todistetusti lähes pelkkää haittaa niin yksilölle kuin yhteiskunnallekin.

Kokeillaan.

Jos meillä aikuisilla on mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti lasten ja nuorten arkeen ja vahvistaa heidän hyvinvointinsa kolmijalkaa – liikunta, uni, ravinto – vähentämällä näitä kolmea kalvavaa ruutuaikaa, meidän tulee se tehdä. Myös lain on oltava lapsen edun mukainen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Perttu Helin (kesk)

Erityisopettaja ja isä

Turku