Turku Energia on Turun kaupungin omistama yhtiö. Nyt se kuitenkin saattaa kaupunkilaiset asukkaat, jotka ovat heidän kanssaan tehneet sähkösopimuksen, täysin eriarvoiseen asemaan.

Turku Energia ostaa valtaosan sähköstään pörssistä ja alentaa osan sopimuskumppaneista sähkönhintaa. Pientalojärjestö oli sopimassa syksyllä hintaa, ja silloin oli maailmantilanne toinen. Nyt sähköä on tarjolla esimerkiksi pörssissä todella edullisesti.

Turku Energia alentaa muilta hintaa, mutta pitää kiinni tuhansien asiakkaiden hinnasta, joka on solmittu syksyllä, jolloin luotiin mielikuvaa, että sähkön saannissa on vaikeuksia. Tämä on todella eriarvoistavaa.

Pitkällä tähtäimellä omakotiasukkaiden muisti on hyvä ja Turku Energia ei ole tämän jälkeen enää varteenotettava toimittaja. Suomesta löytyy varmasti muitakin yhtiöitä...

Turkulaisina meidän pitäisi olla samanarvoisia kumppaneita.

Tähänastiset perustelut ovat olleet tosi huonot. Miksi meiltä omakotiasukkailta, jotka teimme sen sopimuksen, ei voida alentaa hintaa muiden turkulaisten tasolle. Siis me maksamme, jotta Turku, jonka asukkaita olemme, saa osinkoa. Onko OIKEIN?

Toivon vastausta Turku Energialta siihen, miksi me olemme maksumiehinä. Turkulaisina meidän pitäisi olla samanarvoisia kumppaneita.

Irmeli Hirvensalosta