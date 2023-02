Tämän kuukauden alkupuolella (TS 1.2., 6.2.) on voitu seurata sisällöltään vähäiseksi jäänyttä, mutta merkittävää periaatteellista keskustelua Turun Sanomissa, jossa kantansa ovat päässeet kertomaan valtuutettu Jarmo Laivoranta (kesk) ja projektipäällikkö Janne Laine. Kyse on ollut ja lienee edelleenkin Turun kauppatorin alueen pintarakenteiden alapuolisten täyttöjen haitallisesta painumista.

Oletan maantäyttöjä koskevien esitietojen olevan, että 1) Turun kaupunki on tilaajana, 2) maantäyttöjä koskevat sopimukset urakoitsijoiden kanssa ovat kirjallisia, 3) sopimuksissa ei ole sovittu poikkeavasti virheisiin liittyvistä todistamisvelvollisuuksista ja että 4) tilaajan ei väitetä menetelleen virheellisesti.

Näiden esitietojen voimassa ollessa on selvää, että urakoitsija vastaa siitä, etteivät sen suorittamat pintarakenteiden alapuoliset täytöt painu haitallisesti.

Sopimusoikeuden yleisten periaatteiden mukaan urakoitsijan tulee näyttää (todistaa) menetelleensä huolellisesti, jos haitallinen seuraamus (painuminen) havaitaan eikä tilaajan tarvitse todistaa (työ-)virheen olemassaoloa.

Mikäli urakkasopimus vieläpä on sovittu niin sanottuja yleisiä sopimusehtoja noudattaen, niin urakoitsijalla on kahden vuoden takuuaika työstään tai kymmenen vuoden vastuuaika, jos on kyse törkeästä virheestä (esimerkiksi korjauskustannusten huomattavuus).

Tätä taustaa vasten jää arvailujen varaan, miten urakoitsijan vastuu suhteessa kaupungin vastuuseen olisi riippuvainen siitä, onko kyseessä urakka- vai tuntihinnoittelu. Lopputuloksen pitää molemmissa tilanteissa vastata joka tapauksessa hyvää rakennustapaa.

Edelleen epäselväksi jää se, minkä vuoksi tilaaja (Janne Laine) ilmoittaa, että vastuutahoa on vaikea selvittää urakoitsijoiden lukumäärän vuoksi (TS 6.2.). Todistamisvelvollisuus työn huolellisuudesta ja sopimuksenmukaisuudesta kuuluu urakoitsijataholle ilman, että tämä ”vastuuongelma” aiheuttaisi kaupungille kuluja.

Varsin ”pelottavaa” kaupungin yleisestikin solmimien sopimusten avoimuuden kannalta on se, ettei Janne Laine katsonut asiakseen vastata Turun Sanomien haastattelussa lainkaan itse pääkysymykseen, eli kaupungin vastuun perusteeseen tässä asiassa, sitä häneltä nimenomaisesti kysyttäessä. Sen sijaan Laine vetosi kaupungin vastaavan asiaan suoraan vastatessaan Laivorannan tietopyyntöön viimeistään helmikuun aikana (TS 6.2.).

Kuvaavaa on se, ettei valtuutettu Laivorantakaan tiennyt, millaisia sopimuksia on solmittu. Onko kyse sittenkin kaupungin kannalta sen vastuuta normaalista poikkeavasti lisäävästä urakkasopimuksesta?

Kaupungin avointa selvitystä, kuten ei aiempienkaan rakentamiseen liittyvien merkittävien euromääräisten käytön perusteita vastaavan kaltaisissa tilanteissa, tulla saamaan, mutta on tärkeää, että valtuutettu Laivoranta on ottanut asian näyttävästikin esille, koska tilaajan eli kaupungin urakkasopimusten perusteella maksamat euromäärät ovat huomattavia ja siksi merkityksellisiä.

Timo Ojala

AA, VT

