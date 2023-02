Herra Jaakko Olenius kirjoitti (TS mielipiteet 7.2.), miten Veikkausliigatuloksia viime vuosilta voisi Turussa parantaa. Tuntuu, että hän katsoo jalkapalloa mustavalkoisilla laseilla, ja 100-vuotiaalla Turun Palloseuralla on todella tarvetta parantaa tuloksia tai edes päästä takaisin Veikkausliigaan.

Inter puolestaan on viimeisen neljän vuoden aikana ollut Veikkausliigassa kaksi kertaa hopealla ja kerran on tullut pronssia sekä kolmena vuonna on tullut europaikka. Parannettavaa tietysti on, ja siksi Inter onkin paljon uudistunut tulevaa kautta varten ja luotto uuteen valmentajaankin on korkealla.

Tuntuu, kuin Olenius hakisi ykkösessä rämpivälle turkulaisseuralle vetoapua Interistä ja olisi valmis vaarantamaan Interin kolmenkymmenen vuoden aikana rakentaman vahvan seuraidentiteetin.

Varoittavat esimerkit löytyvät Tampereelta, Oulusta ja Lahdesta siitä, mihin kurjimukseen fuusioseurat joutuvat, kun seurojen identiteetit tuhotaan. Toivon, ettei Interin johdossa edes harkita yhdistymistä, vaan kehitetään edelleen omaa toimintaa.

Toivon myös, että Olenius ottaa ne mustavalkoiset lasit päästään ja ostaa Interin kausikortin tälle kaudelle ja saa nauttia parhaasta turkulaisesta jalkapallosta. Nähdään Veritaksella!

Jarkko Pietilä

Interin kannattaja vuodesta 1994

