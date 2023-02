Naantalin kaupunki päättää lähiaikoina Nunnalahden uimarannan lähellä sijaitsevan rantahuvilan tulevaisuudesta. Kyseessä on osoitteessa Väinöläntie 2 sijaitseva Cederin talo. Käsittääkseni vaihtoehtoja on kaksi. Ilman kaavamuutosta puistoalueella oleva vanha rakennus poistetaan.

Olen talon vuokralainen ja olen kesäisin harrastuksena korjannut taloa ja suojellut sitä ilkivallalta. Mielipiteeni on siis täysin puolueellinen. Seitsemän vuoden kokemuksella kerron seuraavaa.

Vuonna 2028 talo täyttää 100 vuotta. On kiinnostavaa nähdä, mitä talosta tulee. Uskallan sanoa, että yleinen mielipide on säilyttämisen kannalla. Tämä tietysti on helposti selvitettävissä.

Talo ei ole tiellä vaan tien vieressä. Kesällä ohi kulkee tuhansia ulkopaikkakuntalaisia aamusta pitkälle yöhön. Talo on saanut olla rauhassa.

Mitään suurta tuottoa talolla tuskin voi tehdä. Sen arvo on paikan rauhallisuudessa ja merelle aukeavassa maisemassa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kaikki eivät tykkää suuresta ja äänekkäästä. Kaikki eivät halua vilinää.

Kaupunginlahden ja uimarannan vilinästä rauhaan haluaville talo on ihan vieressä. Tämä on mummeleitten ja mammeleitten suosikki. Penkki on kesäiltaisin aina varattu, kun aurinko laskee Kailon ja Jakoluodon väliin.

Kaikki eivät välitä jääkiekosta. Kaikki eivät tykkää suuresta ja äänekkäästä. Kaikki eivät halua vilinää.

Promille tulevan jäähallin budjetista riittää talon säilyttämiseen. Käyttötarkoitus selviää, kun aika on kypsä. Pieni terassi olisi yhtä täynnä kuin pieni penkki.

Rantarinne ja metsä on koti sadoille kasvilajeille, eläimille ja linnuille. Tässä näkee metsälinnut ja vesilinnut. Sama joutsenpari on pesinyt Jakoluodossa joka kesä työn aloittamisesta saakka ja käyvät rannassa syömässä aina uuden poikueen kanssa. Iltaisin rantaviivaa seuraa pääsky ja yöllä lepakko.

Tämä on ainutlaatuinen ympäristö ja talo selkeyttää sen roolia. Olen toivonut, että alue olisi luonnonsuojelualue. Tällainen alue alle kilometrin päästä vilkkaasta keskustasta on poikkeuksellinen ja korvaamaton.

Voiko talo olla luontokeskus näyttelyineen kuten Friisilä Raisiossa tai Tammenterho Ruissalossa? Koululaiset tekevät retkiä tähän rantaan ja koulu on sanonut kannattavansa alueen suojelua.

Talon tehtävä on suojata ympäröivää luontoaarretta. Pihapiiri antaa suojan ja rauhan niin eläimille kuin muullekin luonnolle. Ja kulkijalle paikan hetkeksi pysähtyä. Suojellaan me siis taloa.

Jaakko Plato

Naantali