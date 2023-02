Jo useita vuosia Suomen rautatieverkon kehittämistä on hallinnut keskustelu Turku-Helsinki “Tunnin junan” ja Tampere-Helsinki Suomiradan rakentamisesta.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt se tosiseikka, että lähemmäs 3 000 kilometriä Suomen rautatieverkosta on sähköistämätöntä rataa, minkä vuoksi Suomessa tarvitaan yhä satoja korkeapäästöisiä dieselvetureita. “Tunnin junaa” ja Suomirataa on perusteltu pitkälti taloudellisilla ja ilmasto- ja ympäristötoimiin liittyvillä syillä.

Nyt näistä ratahankkeista on valmistuneet hankeselvitykset, joiden perusteella “Tunnin juna” ja Suomirata ovat niin talouden, ilmaston ja ympäristön kannalta kannattamattomia ja kestämättömiä julkisen liikenneinfran hankkeita.

Niiden rakentamisen aikana syntyneitä ilmasto- ja ympäristöhaittavaikutuksia ei tulla mitä todennäköisimmin koskaan saamaan kompensoitua junaliikenteessä takasin niiden käyttöaikana, eikä niiden rakentamisen kustannuksia saada hankeselvityksen perusteella edes puoliksi ratojen tuomissa taloushyödyissä korvattua.

”Tunnin junassa” kustannusarviona on ollut noin 3,7 miljardia euroa ja Suomi-radassa noin 6,1 miljardia euroa. Ne sitoisivat Suomen julkisen liikenteen infrarakentamisen resurssit useiden vuosien ajaksi.

”Tunnin junan” ja Suomiradan linjaukset lanaisivat aika paljon Suomen luontoa ja suomalaisia lähiöitäkin, minkä lisäksi hankkeiden vaatima teräksen, betonin ja teräsbetonin määrä aiheuttaisi valtavat ilmastotaseen menetykset.

Työssäkäyntialuetta hankeselvitysten mukaisilla matka-ajan säästöillä ”Tunnin juna” ja Suomirata tuskin laajentaisi.

Turku–Helsinki- ja Tampere–Helsinki-väleillä on jo olemassa hyvin toimivat sähköistetyt ja ekologiset rautatieyhteydet, eikä vaikkapa “Tunnin juna” ole mikään tunnin juna, vaan 78–86 minuutin juna, joka vähentäisi matka-aikaa vain 15–30 minuuttia Turku–Helsinki-välillä. Suomi-rata taas hankaloittaisi selvitysten mukaan Tampereen ja Helsingin väliasemilta kulkevien matkustajien työmatkoja. Sitä paitsi nykyäänkin junissa matka-aikansa voi hyvin käyttää vaikkapa etätyöskentelyyn.

Myös ulkomaisten suurnopeusjunaratojen hankeselvityksissä on saatu vastaavat tulokset. Matka-aikoja Turun ja Helsingin sekä Tampereen ja Helsingin välillä voidaankin parhaiten lyhentää perusparantamalla olemassa olevia, sähköistettyjä ja sellaisenaan jo valmiiksi ekologisia rautatieyhteyksiä.

Suomen rautateiden ykköshanke taas pitäisi olla sähköistämättömien rautateiden sähköistäminen, minkä jälkeen Suomessa voitaisiin luopua kokonaan korkeapäästöistä dieselvetureista.

Muutenkin Suomen julkista liikennettä ja tavarankuljetusta voitaisiin kehittää ja sähköistää jopa edullisemmin ja paljon fiksummin kuin rakentamalla jo olemassa olevaan liikenneinfraan samoja yhteyksiä ja polttamalla miljardeja euroja taivaan tuuliin. Vaikkapa maantieliikenteen sähköistäminen tarjoaa junaliikennettä ketterämmän ja muuntautumiskykyisemmän liikennemuodon.

Tero Kaihlavirta

Turku