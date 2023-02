Turun Sanomat on kiitettävästi tarjonnut palstatilaa ahdinkoon joutuneiden Turun pientaloasukkaiden energiahinnan ja siitä johtuvien taloushuolien käsittelyyn. Monille ahdinko on todella merkittävä siitä syystä, että vuosikymmenet luotettavana pidetty oma sähkölaitos Turku Energia on nyt menettänyt luottamuksensa.

Pientaloissa eletään nyt Turun kaupungin ja Turku Energian panttivankeina.

Kaupungin omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen sanoo, ettei TPK:n sopimuksen muuttaminen ole mahdollista. Näin siitä huolimatta, että asukkaiden mukaan se on kohtuuton.

Vanha Turun pientalojen (TPK) kaksivuotinen sähkösopimus Turku Energian (TE) kanssa päättyi runsaat kolme kuukautta sitten. Sopimus on aiemmin uusittu kahden vuoden välein ja sopimus on pientalokohtaisesti allekirjoitettu TE:n kanssa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Uudesta kaksivuotisesta sopimuksesta ja sen ehdoista asukkaille tuli tieto syyskuun lopulla. Samalla ilmoitettiin, että sopimus tulee hyväksyä lokakuun 13. päivään mennessä, muussa tapauksessa pientalo siirtyy TE:n pörssihintaiseen sähkösopimukseen marraskuun alusta alkaen.

Sähkömarkkinatilanne sopimuskauden lähestyessä loppua oli epävarma ja se näkyi TE:n toiminnassa.

”Ota tai jätä” -tilanne, selkä seinää vasten, oli tuhansille TE:n uskollisille asiakkaille shokki. Energiahinnan nousuksi päättyvään sopimukseen ilmoitettiin 595 prosenttia eli se nousi noin kuusinkertaiseksi kahdeksi vuodeksi.

Lisäksi tutun kaksivuotisen sopimuksen irtisanomisehto oli laadittu TE:n taholta aivan uskomattomaksi. Irtisanomisehdon mukaan joudut maksamaan TE:lle oletetun sähkönkäytön koko 2-vuotiskauden loppuun saakka, vaikka olisit sähkön käytön jo kertaalleen maksanut uudelle yhtiölle.

Pientaloissa eletään nyt Turun kaupungin ja Turku Energian panttivankeina.

Röyhkeän tästä tarjoustilanteesta tekee vielä se, että TE:lla on täytynyt olla tiedossa, ettei enemmistöllä tämän asiakasryhmän asiakkaista ollut mitään mahdollisuutta ja valmiuksia valita pörssisähkövaihtoehtoa.

Nyt viisi kuukautta sitten TE:n vaatimista energiahinnan korotuksista ja toteutuneista markkinahinnoista tiedetään, että vaatimukset ovat olleet ylimitoitettuja. Tällä hetkellä tiedetään, ettei TE voi pitää kahta vuotta sähkön hintaa yhdellekään asiakasryhmälle tällä tasolla.

Seuraukset ovat vanhoilla omakotialueilla jo osin nähtävissä. Toistaiseksi voimassa oleville sopimuksille TE näyttää jo myöntyneen alennuksiin.

Eli ollaan tarjoamassa alennuksia juuri niille, jotka kilpailuttavat energiatoimittajansa, mutta ei tähän saakka uskollisimmille asiakkaille. Tuhansien mielestä TE on jo valitettavasti menettänyt maineensa luotettavana kumppanina.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Samalla pientaloasukkaiden silmissä maineensa on rapauttamassa myös Turun kaupunki. TE:n omistajan eli Turun kaupungin omistajaohjausjohtaja ilmoitti helmikuun ensimmäisen päivän Turun Sanomien mukaan, ettei TPK:n sopimuksen muuttaminen ole mahdollista.

Uskomattomalta tuntuu tieto siitä, miten kaupunginvaltuustolle perusteltiin tammikuussa, ettei sähkön sopimushintoja voida laskea. Jos kaupunki luopuisi 20 miljoonan euron osingosta, se merkitsisi vain noin sentin alennusta kaikkien yksityisasiakkaiden sähkön kWh-hintaan.

Näin perusteltiin valtuutetuille tammikuun lopulla, vaikka sähkön yleinen markkinahinnan maltillinen kehitys oli jo selkeästi tiedossa.

Se tiedetään, ettei kaupunki myönnä virheitään, mutta kohtuullista olisi korjata tehdyt virheet. Asukkaiden hyvinvoinnilla ei ole merkitystä, kunhan kaupunki pärjää ja voi hyvin.

Voi olla, että aika on nyt kypsä selvittää, mitä kohtuullisuus-sana sähkön toimitusehdoissa tarkoittaa. Viime kädessä ryhmäkanteen tulee harkitsemaan kuluttaja-asiamies.

Tuhansissa on niiden pientaloruokakuntien määrä, jotka vaihtavat sähköyhtiötä, ellei kohtuutonta TPK-sopimusta ole muutettu miltään osin tulevaan kesään mennessä.

Timo Riihelä