Kaari Taitoluistelijat ry on vuonna 2003 perustettu muodostelmaluisteluun keskittynyt urheiluseura. Seuralla on kaksi tulokas-joukkuetta, yksi minorijoukkue ja SM-joukkueet noviisi-, juniori- ja seniori-sarjoissa. Seuramme on ainoa pääkaupunkiseudun ulkopuolella, jolla on joukkue lajin korkeimmalla, SM-senioritasolla.

Seuramme joukkueet ovat menestyneet hyvin: Dream Edges on edustanut Suomea Junioreiden MM-mestaruuskilpailuissa vuonna 2018 ja 2019, ja tänä vuonna Dream Edges Junior on jälleen edustajana MM-kilpailuissa.

SM-seniorijoukkueemme Dream Edges saavutti SM-pronssia ensimmäisellä toimintakaudellaan 2021–2022. Menestyneiden joukkueiden lisäksi seuramme järjestää korkeatasoista luistelukouluopetusta alueen lapsille. Seurassamme liikkuu viikoittain noin 250 lasta ja nuorta.

Tämä kaikki toiminta on vaatinut ennen kaikkea valtavaa vapaaehtoisten seuratyöntekijöiden panosta, sillä valmentajat ovat ainoita palkattuja työntekijöitä seurassamme. Jääharjoittelu on tapahtunut pääasiassa Kaarinan jäähallissa, joka on Kaarinan kaupungin omistama, mutta sitä pyörittää yksityinen halliyhtiö, jolle seura maksaa jäämaksut täysimääräisesti.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Lisäksi Kaarinan jäähallin kaukalon koko ei ole täysimittainen, minkä vuoksi SM-joukkueemme eivät voi harjoitella vapaaohjelmiaan Kaarinan jäähallissa.

Toivommekin, että mollaava kirjoittelu ja mustamaalaaminen eivät vie fokusta tärkeimmästä asiasta: seuramme upeista ja taitavista luistelijoista ja heidän menestyksestään.

Viime syksynä seuramme oli tilanteessa, jossa halliyhtiön vuokrasopimus oli päättymässä keväällä 2023, ja etenkin kohonneiden energiakustannusten vuoksi vuokrasopimuksen jatko ja sitä myötä koko jäähallin toiminta oli katkolla.

Kaari Taitoluistelijat oli tehnyt Kaarinan kaupungille aloitteen tilakustannusten kompensoimiseksi, mutta kun kohonneet energiakustannukset siirrettiin suoraan jäämaksuihin, oltiin tilanteessa, jossa Kaarinan kaupungin uusi tilakustannusmalli ei olisi riittänyt kompensoimaan kasvaneita kustannuksia. Tässä kohtaa johtokunnan oli pakko pohtia vaihtoehtoja.

Seura päätti siirtää kotipaikkansa Turkuun ja muuttaa nimensä Kaari Taitoluistelijoiksi. Meidät leimattiin heti itsekkäiksi parempien etujen tavoittelijoiksi, vaikka lähtökohta tälle muutokselle oli taata harrastus- ja urheilumahdollisuuksien jatkuminen luistelijoillemme!

Kyllä, SM-joukkueemme tarvitsevat isoa kaukaloa harjoitteluun ja kyllä, me päätämme millä tasolla joukkueemme urheilevat, mutta kyseessä on silti lapsille ja nuorille tärkeästä asiasta, omasta harrastuksesta ja lajista. Meille Kaari Taitoluistelijoissa oli tärkeintä mahdollistaa muodostelmaluistelun jatkaminen näille lapsille ja nuorille.

Muodostelmaluistelu on kallis laji, ja jatkuvasti kohonneiden kustannusten myötä siitä tulee valitettavasti myös saavuttamaton harrastus monelle lapselle. Tämä hieno laji opettaa lapsille ja nuorille yhteisöllisyyttä, määrätietoisuutta ja vastuun ottamista, jotka ovat hyviä ominaisuuksia elämässä yleensäkin.

Kisoissa kannustamme omiamme, mutta myös muiden seurojen edustajia. Toivommekin, että mollaava kirjoittelu ja mustamaalaaminen eivät vie fokusta tärkeimmästä asiasta: seuramme upeista ja taitavista luistelijoista ja heidän menestyksestään lajin kaikilla tasoilla.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Sillä tästä kauniista ja esteettisestä lajista voivat todellakin nauttia kaikki, iästä, kotipaikasta ja sukupuolesta riippumatta.

Kaari Taitoluistelijat ry, johtokunta