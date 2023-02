Keskellä kauneinta saaristoa Seilin saaressa seisoo keltainen kivirakennus. Vanhassa mielisairaalassa sijaitseva Saaristomeren tutkimusasema keskittyy ympäröivien merialueiden monitieteelliseen tutkimukseen. Tutkimusaseman tulevaisuus on kuitenkin synkkä, sillä rahoitushaasteiden edessä Turun yliopisto on harkinnut sen lopettamista.

Uutinen on järkyttänyt monia aiheeseen perehtyneitä henkilöitä kuin myös meitä Turun suomalaisen yhteiskoulun lukion opiskelijoita. Lukiomme luonnontiede- ja merilinjan opiskelijoille Saaristomeri on todella tärkeä luontokohde, mutta myös erinomainen oppimisympäristö.

Kuten biologian ja maantiedon lehtorimme Nina Brander kirjoitti hänen ja Kristiina Tarkiaisen kannanotossa (Helsingin Sanomat 23.1.), kenttäkurssit Seilin tutkimusasemalle ovat olleet korvaamattoman tärkeitä ja niiden avulla monelle nuorelle on avautunut rakkaan Saaristomeremme karu tilanne aivan uudella tavalla.

On täysin käsittämätön ajatus, että lähes 60-vuotias aikasarjojen kerääminen ja analysoiminen ollaan heittämässä hukkaan. Tähän mennessä on tehty tietysti tärkeitä havaintoja, joita ei ole tarkoitus vähätellä, mutta tutkittavaa on vielä paljon lisää.

Saaristomeri on todella tärkeä luontokohde, mutta myös erinomainen oppimisympäristö.

Saaristomeren tutkimuksesta ei ole varaa leikata senttiäkään. Jokaisen on kuultava pysäyttävä muistutus Saaristomeren kunnosta. Itämeren suojeluskomission HELCOM:in niin kutsutulla hotspot-listalla ainoa huomautettava kohde Suomen aluevesillä on Saaristomeri.

Vähähappinen ja samea merivesi ei sovellu Itämerelle tyypillisten lajien elinympäristöksi. Sekä pinnan alaisesta että päällisestä luonnosta on pidettävä hyvää huolta, sillä Saaristomeri on laaja alue, jonka elinvoima heijastuu koko Itämeren hyvinvointiin.

Ilmastonmuutoksen vaikutusten ymmärtämiseksi meidän on opittava tuntemaan ensiksi lähellä olevat ekosysteemimme. Ihmiskunnan on mahdotonta pystyä varautumaan ja sopeutumaan meneillään olevaan ympäristökriisiin, jos emme arvioi sen aiheuttamia haittoja.

Sen sijaan, että Seilin tutkimusaseman kaltaisia elintärkeitä kohteita lopetetaan, on keskityttävä niiden ylläpitoon ja tutkimuksen kehittämiseen. Tuntiessamme lähiympäristömme voimme luoda paremman huomisen ja suojella kaunista saaristoluontoa.

Ainakin meitä TSYK:in lukiolaisia aihe huolestuttaa kovasti. Toivomme, että äänemme vaikuttaa tehtävässä päätöksessä, sillä se on avunhuuto kauniin saaristomme ja tärkeän tutkimustyön pelastamiselle.

Joonatan Hiltunen

Merilukion opiskelija

Ronja Huppunen

Luonnontiedelukion opiskelija

