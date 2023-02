Turun Sanomissa oli 9.2. Kaarina Davisin erinomainen mielipidekirjoitus ”Hoitajat ovat puhuneet vuosikausia kuuroille korville” hoitoalan ongelmista ja johtamisen osuudesta niihin. Kirjoituksen tärkein sanoma on mielestäni tämä: Hoitoala tarvitsee täydellisen johtamiskulttuurin muutoksen.

Ihmisten johtaminen ei ole helppoa. Kenkä tuntuu jatkuvasti hiertävän eniten siinä, missä menneen maailman komentojohtamisen kulttuuria yritetään yhä sovittaa asiantuntijaorganisaatioiden johtamiseen.

1990-luvulla luin silkasta mielenkiinnosta muutaman teoksen johtamisesta, vaikka itselläni ei ole koskaan ollut hinkua johtamiseen. Yksi ajatus yli muiden jäi noista kirjoista mieleeni.

Johtajan tulee olla työyhteisönsä puskuri ulkomaailmaa vastaan ja alaistensa työn tekemisen mahdollistaja. Hyvä johtaja huolehtii siitä, että työnteolle on olemassa otolliset edellytykset ja resurssit. Tuotantolaitoksen johtajan on tärkeää huolehtia siitä, että on tilauksia, työlle on kysyntää.

Julkisella palvelusektorilla kysyntä ylittää poikkeuksetta tarjonnan. Tällaisessa tilanteessa johtajan tulisi puolustaa alaisiaan ulkoisia uhkia vastaan ja pyrkiä turvaamaan tarvittavat resurssit, jotta asiansa osaavat ammattilaiset voivat keskittyä varsinaiseen ammatilliseen toimintaansa.

Taitamaton henkilöstöjohtaminen näyttää olevan suomalaisen työelämän suurimpia kipukohtia. Huono johtaja ei osaa kannustaa eikä motivoida alaisiaan hyvään suoritukseen. Tällainen johtaja karkottaa parhaimmat työntekijät muualle. Työuupumuksenkin tärkeimpänä syynä pidetään huonoa johtamista.

Johtaviin asemiin pyrkii paljon sellaisia henkilökohtaisen kunnianhimon riivaamia ihmisiä, joilla ei oikeasti ole edellytyksiä nykyaikaisen työyhteisön johtamiseen. Heille näyttää olevan tärkeintä asema hierarkiassa. He yrittävät korostaa arvovaltaansa tekemällä päätöksiä kuulematta asiantuntijoita eli varsinaisen työn tekijöitä.

Itsestään epävarma johtaja kiinnittää huomiota epäoleellisiin seikkoihin, saattaa valvoa jopa kahvituntien pituutta ja pönkittää asemaansa käskyin ja määräyksin, joista on vain haittaa työyhteisön toiminnalle.

Vaativa asiantuntijatyö vaatii tekijältään sitoutumista, innostumista ja luovuutta. Tässä asetelmassa johtaja voi taitamattomasti toimiessaan tuhota koko organisaation.

Asiantuntijaorganisaatioissa johtaja ei voi juuri koskaan olla osaavin asiantuntija itse ydintoiminnoissa, vaan hänen roolinsa on kokonaisuuden yhteensovittaminen ja kitkatekijöiden poistaminen.

Nokian romahdus johtavan matkapuhelinvalmistajan asemasta on esimerkki johtamisesta, jossa ylimmän johdon kyvyttömyys kuunnella alaisiaan johti innovaatiokehityksen kuihtumiseen ja markkinajohtajuuden menettämiseen.

Hoitoala kärsii nyt vakavasta työntekijäpulasta. Huonon palkkauksen ohella huono johtajuus näyttää olevan keskeinen syy siihen, että ala ei houkuttele. Siinäpä olisi peiliin katsomisen paikka monelle hoitotyön johtajalle.

Erkki Perämäki

eläkeläinen

Kaarina