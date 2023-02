Kasvu-Suomea tulee kehittää ja sitä palveleva infrastruktuuri on elintärkeä elinkeinoelämälle. Suomen työpaikoista 50 prosenttia on Turku-Tampere-Helsinki-kolmiossa ja tulevaisuudessa vielä useampi. Mitä saavutettavampi alue on sisäisesti, sitä suuremmat ovat tuottavuushyödyt.

Varsinais-Suomen ulkoisten ja sisäisten yhteyksien parantaminen on kasvun edellytys. Varsinais-Suomi on Suomen portti länteen ja länsi-integraation edelläkävijä. Liikenneinvestoinnit ovat investointeja tulevaisuuteen.

Suuri haaste Suomelle kansainvälisesti on alhainen tuottavuus. Meidän tulee ottaa kaikki keinot käyttöön sen vauhdittamiseksi. TKI-toiminta ei yksin riitä. Kun työvoiman määrä Suomessa vähentyy, on panostettava myös työmarkkinoiden toimivuuteen ja työvoiman liikkuvuuden vauhdittamiseen. Ratainvestoinnit vastaavat näihin molempiin.

Valtionvarainministeriö julkaisi 24.1. selvityksen suurista ratahankkeista. Ei liene yllätys, että liikenneverkkojen investointeja pitää jatkossakin tehdä pääasiassa verorahoilla. Julkisomisteiset hankeyhtiöt ovat tapa tuoda yksityinen raha mukaan.

Ministeriön selvityksen perusteella uskaltaa arvioida, että Suomessa tunnistetaan heikosti liikenneinvestointien dynaamiset vaikutukset. Maan tulevan hallituksen toivoisi arvioivan suuria ratahankkeita hyötykustannuslaskelmien pyörittelyn sijaan osana yhteiskunnan kokonaiskehitystä.

Ratahankkeiden hyödyt kumuloituvat vuosikymmenten ajalta. Tänään nautimme 160 vuotta sitten rakennettujen ratojen yhteiskunnallisista hyödyistä. Kaikki Suomen kasvukeskukset ovat ratojen varsilla.

Nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa tulee kaikkia väyläinvestointeja arvioida myös huoltovarmuuden näkökulmasta. Tunnin juna edistää osaltaan hyviä ja toimivia yhteyksiä Ruotsiin ja länteen paremmin kuin mikään muu nyt keskustelussa oleva raidehanke.

Ratahankkeiden rakentamisen aikaisia ilmastopäästöjä arvioitaessa on hyvä asettaa vaikutukset oikeaan kontekstiin: miten radat muuttavat yhteiskuntaa, miten luodaan houkuttelevaa raideliikennettä ja miten liikenteen kunnianhimoiset ilmastopäästötavoitteet saavutetaan.

Turun kauppakamari julkaisi 31.1. kyselyn tuloksia, jossa lähes 200 varsinaissuomalaista yritystä arvio Tunnin junan vaikutuksia heidän liiketoimintaansa. Yli 60 prosenttia vastaajista arvioi, että Tunnin juna vaikuttaisi positiivisesti yrityksen liiketoimintaan.

Raidehankkeet ovat laajasti yhteiskuntaa hyödyttäviä investointeja ja siksi veronmaksajien on perusteltua näitä rahoittaa. Hyödyt näkyvät muun muassa tuhansissa suomalaisissa yrityksissä.

Mitä työmarkkinahyödyt sitten ovat? Kun yritys etsii työntekijää, se löytää laajemmalta ja väkirikkaalta työmarkkina-alueelta osaavamman työntekijän. Yritys löytää yhteistyökumppaneita paremmin. Työntekijällä on paremmat kannustimet kouluttautua, koska suuremmalta talousalueelta löytyy paremmin koulutusta vastaavaa työtä.

Innovaatiot syntyvät erilaisten ihmisten kohtaamisessa. Alueilla, joissa asuu paljon ihmisiä, kohtaamisia on enemmän. Innovaatiot siirtyvät toisille toimialoille tiheästi asutuilla alueilla, joissa on useita menestyviä toimialoja.

Palvelualojen kehitys edellyttää riittävän tiheää väestöpohjaa. Kun väkimäärä on riittävän suuri, palvelualoilla on mahdollisuus erikoistua. Väkirikkailla alueilla työntekijät vaihtavat työpaikkaa useammin. Uudet työntekijät uudistavat yrityksiä.

Muita kasautumishyötyjä ovat muun muassa yritysten logistiikkakustannusten aleneminen, kun toiminnot ja ihmiset ovat lähellä toisiaan; yritysten välinen kilpailu lisääntyy, mikä lisää tuottavuutta ja yliopistojen ja yritysten välinen vuorovaikutus lisääntyy, mikä myös osaltaan lisää talouden tuottavuutta.

Tulevina vuosina valtion talouteen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Toisaalta pitää olla kykyä ja rohkeutta investoida. Pitää uskaltaa rakentaa yhteiskuntaa tuleville vuosikymmenille. Paikalla pysymällä putoamme väistämättä kilpailusta.

Tunnin juna kytkee Varsinais-Suomen pääkaupunkiseutuun ja koko kasvukolmion länteen entistä tiiviimmin ja kestävällä tavalla.

Tunnin juna on investointi tulevalle sadalle vuodelle. Se on tärkeä Varsinais-Suomelle, mutta samalla myös koko Suomelle. Tunnin junalle ei ole vaihtoehtoa.

Pekka Heikonen

hallituksen puheenjohtaja, Pemamek Oy

Mauri Kontu

toimitusjohtaja, Vahterus Oy

Laura Langh-Lagerlöf

toimitusjohtaja, Langh Group

Ruotsin kunniakonsuli

Liisa Leino

hallituksen puheenjohtaja, Salon kauppakamariosasto

Jussi Ohlsson

toimitusjohtaja, Stera Technologies Oy

Tapani Pulli

varatoimitusjohtaja, Meyer Turku Oy

puheenjohtaja, Turun kauppakamari

Matti Rihko

osakas, Therapeutica Borealis Oy

Panu Routila

varapuheenjohtaja, Turun kauppakamari

Pasi Vuorinen

toimitusjohtaja, Amomatic Oy

Kaisa Leiwo

toimitusjohtaja, kauppat.lis., HHJ, Turun kauppakamari