Turun yliopiston leikkausten ehdokaslistalle (TS 5.2.) on päätynyt myös venäjän kielen sivuaineopinnot, pääaineen sisäänotto lakkautettiin jo vuosia sitten. Samalta listalta löytyy myös muita humanistisia aineita ja kieliaineita.

Humanistisen sivistyksen arvostus on yhteiskunnassamme ollut jo pitkään alamaissa ja sama meno vaikuttaa jatkuvan. Yliopistot ovat muuttumassa paikoiksi, joissa pärjäävät oppiaineet, jotka kykenevät houkuttelemaan ulkopuolista rahoitusta. Humanistisella alalla näin on harvoin ja sen arvonmääritys on reaaliaikaisesti vaikeaa.

Humanistisen sivistyksen arvostuksen on noustava kysymyksistä, mikä on maailmassa tärkeää, millainen on hyvä yhteiskunta ja miten meidän tulisi elää.

Venäjän kielen suosio on maassamme hälyttävän alhaisella tasolla. Kansallisen turvallisuuden viranomaisissa eli puolustusministeriön, sisäministeriön ja ulkoministeriön hallinnonaloilla venäjän kielen, kulttuurin ja maantuntemuksen osaajia tarvitaan kroonisesti ja lisääntyvästi.

Epävakaan, sulkeutuvan ja aggressiivisen naapurimaan käyttäytymisen ennakointi edellyttää syvää Venäjä-osaamista, josta Suomi maailmalla tunnetaan, mutta osaamispohja on ohut ja ohenee jatkuvasti. Sitä varten Suomi tarvitsee venäjän kielen perusopetuksen lisäksi myös monipuolista yliopistollista opetusta ja tutkimusta mahdollisimman laajasti.

Oikea ratkaisu leikkausten sijaan olisi venäjän kielen osaamisen vahvistaminen, mikä on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi kansallisen turvallisuuden kysymys.

Olli-Matti Mikkola

filosofian maisteri Turun yliopistosta (venäjän kieli 2007)

filosofian tohtori Turun yliopistosta (venäjän kieli 2014)

erikoistutkija/Puolustusvoimat