Turun yliopisto suunnittelee humanistiseen tiedekuntaan kohdistuvia leikkauksia osana uutta talouden tasapainottamisen ohjelmaansa. Ehdotettuihin säästösuunnitelmiin kuuluu myös klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin professuurin lakkautus ja oppiaineen muuttaminen sivuaineeksi. Suunnitelmissa on muitakin laajoja leikkauksia kieliaineisiin.

Leikkausten kohdistaminen erityisesti pieniin humanistisiin oppiaineisiin kertoo arvostuksen puutteesta humanistisia tieteitä kohtaan. Neuvotteluita leikkauksista on käyty suljettujen ovien takana ja tietoa on pimitetty sekä henkilökunnalta että opiskelijoilta.

Vuosien varrella klassillisten kielten henkilökuntaa on vähennetty, ja iso osa opinnoista on jouduttu muuttamaan itsenäisesti suoritettaviksi. Lisääntynyt työmäärä on näkynyt sekä henkilökunnalla että viivästyneinä valmistumisina.

Onkin alkanut näyttää siltä, ettei yliopisto halua tukea aineita, joita se ei näe arvokkaina.

Turun klassillisten kielten oppiaine nauttii kansainvälisesti suurta arvostusta. Oppiaineen tulevaisuutta puolustava adressi keräsi lyhyessä ajassa yli 5000 nimeä ympäri maailmaa. Allekirjoituksissa mainittiin toistuvasti oppiaineemme korkea kansainvälinen taso ja tieteelliset meriitit.

Klassillisten kielten alasajo olisi merkittävä menetys korkeatasoiselle kansainväliselle tutkimukselle.

Turun yliopiston klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin opetuksella on huomattava vaikutus suomalaiseen tieteeseen ja kulttuuriin. Oppiaineen alumnit Veli-Matti Rissanen ja Aulikki Vuola ovat hiljattain julkaisseet merkittäviä antiikin tekstien käännöksiä suomeksi, Ciceron kirjeet ja Vitruviuksen Arkkitehtuurista.

Latina on poikkitieteellinen kieli, jota tarvitaan lääketieteessä, biologiassa, humanistisilla aloilla ja yhteiskuntatieteissä. Miten on mahdollista tutkia teologiaa tai filosofiaa ilman ymmärrystä latinasta tai kreikasta?

Turun Akatemiassa tutkimusta ja opintoja tehtiin pitkälti latinaksi, ja nykyisessä Turun yliopistossa klassilliset kielet on yksi vanhimmista oppiaineista.

Tällä hetkellä Suomen ainoa latinan professuuri toimii Turun yliopistossa. Voidaanko Turun yliopistosta puhua vapaan kansan lahjana tieteelle, jos tieteen kieli leikataan pois?

Turun yliopiston klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin opiskelijoiden ainejärjestö Palladion ry ja Helsingin yliopiston klassillisten aineiden opiskelijoiden ainejärjestö Symposion ry