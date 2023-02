Tänään 11. helmikuuta on YK:n kansainvälinen naisten ja tyttöjen tiedepäivä. Saavuttaaksemme tasa-arvon maailmassa meidän tulee saavuttaa tasa-arvo yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla – myös stereotyyppisesti miesvaltaisina pidetyillä tieteen ja teknologian aloilla.

Tiede- ja teknologia-alat ratkovat aikamme suurimpia haasteita ilmastonmuutoksesta terveyden ja sairauksien hoitoon, ja onnistuaksemme tarvitsemme kaiken mahdollisen osaamisen.

Kun aloitin urani lääkekehityksen parissa Bayerilla yli 20 vuotta sitten, ala oli hyvin miesvaltainen. Näkemyksiäni kuitenkin arvostettiin, kehitimmehän tuotteita parantamaan nimenomaan naisten hyvinvointia. Naisena läpimurrot, joita olemme vuosien varrella saavuttaneet naisten terveyden ja sen myötä aseman parantamisessa, ovat tuntuneet erityisen merkityksellisiltä.

Suomessa luonnontieteiden yliopisto-opinnot aloittaneista ja tutkinnon suorittaneista opiskelijoista hieman yli puolet on ollut viime vuosina naisia. Pisa-tutkimuksen mukaan tyttöjen osaaminen luonnontieteissä ja matematiikassa on poikia korkeammalla tasolla, joskin osaaminen on viime vuosina ollut laskussa. Syyksi tähän on epäilty motivaation puutetta.

Onkin tärkeää innostaa ja kannustaa nuoria tiede- ja teknologia-aloille myös jatkossa. Siksi järjestämme muun muassa vuosittaista toisen asteen opiskelijoille suunnattua valtakunnallista Beyond 2030 -tiedekilpailua yhteistyössä Turun kaupungin kanssa.

Vaikka kehitystä tasa-arvossa on tapahtunut, ja tiedealalla tilanne on tekniikan alaa parempi, tehtävää on yhä. Tieteen korkeimmat pestit ovat edelleen miesten hallitsemia. Alan yritysten johdossa enemmistö on miehiä. Kaksi kolmasosaa Suomen professoreista on miehiä. Mediassa näkyvyyttä saavat useammin miehet kuin naiset.

Ja globaalisti tilanne on selkeästi Suomea heikompi: Unescon mukaan kaikista tiede- ja teknologia-alan opiskelijoista kansainvälisesti vain alle kolmasosa on tyttöjä.

Siksi tarvitsemme yhä enemmän ja näkyvämpiä naisesikuvia tieteen parista. Tarvitsemme tilaa niille naisille, jotka ovat uskaltaneet seurata omia unelmiaan ja murskata lasikattoja. Myös 2020-luvun nuoret ansaitsevat omat Rosalind Franklininsa – kemisti, joka oli selvittämässä DNA:n rakennetta 1950-luvulla – ja Leena Palotiensä – professori ja akateemikko, joka tiiminsä kanssa löysi peräti 15 suomalaiseen tautiperimään kuuluvaa geenivirhettä.

Haluankin haastaa kaikki tiedenaiset jakamaan rohkeasti oman tarinansa sekä organisaatiot ja median nostamaan näitä tarinoita yhä useampien nähtäville. Suomella on kaikki edellytykset tieteen ja tutkimuksen edelläkävijämaaksi – myös tasa-arvon osalta.

Manja Ahola

tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja

Bayer