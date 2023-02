Maailman terveysjärjestön (WHO) yhteistyökeskusten kokouksessa nyt helmikuussa keskusteltiin ammattitaitosten hoitotyöntekijöiden maailmanlaajuisesta pulasta. Huoli hoitajapulasta on kasvava, sillä väestön ikääntyessä hoidettavien määrä kasvaa entisestään samalla, kun hoitotyöntekijöiden eläköityminen lisääntyy. Tämä huoli oli yhteinen eri maiden hoitotyön edustajilla.

WHO:n tuoreen raportin mukaan Suomessa vuonna 2020 hieman yli 20 prosenttia hoitotyöntekijöistä oli 55-vuotiaita tai sitä vanhempia. Eläköitymisen lisäksi muista syistä alalta poistuvien työntekijöiden määrä on myös kasvanut. Tilanne näyttäytyy jo siten, että paikoin on vaikeuksia saada esimerkiksi sairaanhoitajien tehtäviin päteviä hakijoita...

Tunnetusti yhtenä ratkaisuna on Euroopassa nähty hoitotyöntekijöiden rekrytointi muista maista, kuten Filippiineiltä. Ratkaisu ei ole eettisesti kestävä, sillä koulutetut hoitotyöntekijät ovat pois oman maansa resursseista. Eri maiden hoitotyön edustajat kaipaavatkin poliittisilta päättäjiltä rohkeutta puuttua hoitajapulan juurisyihin.

WHO on julkaissut raportin "Health and care workforce in Europe: time to act", jossa on kuvattu 10 toimenpidettä, joiden avulla alan veto- ja pitovoimaa voidaan edistää. WHO:n eri asiantuntijaryhmissä näistä kymmenestä toimenpiteestä oli nostettu tärkeimmiksi seuraavat kolme:

1. Terveellisten työolojen kehittäminen kiinnittämällä huomiota muun muassa hoitotyöntekijöiden liialliseen työkuormaan ja työturvallisuuteen sekä työ- ja yksityiselämän tasapainon edistämiseen.

2. Hoitotyön houkuttelevuuden lisääminen myös syrjäisillä seuduilla, kuten varmistamalla riittävä ja tutkimusnäyttöön perustuva tuki laadukkaan hoitotyön toteuttamiselle.

3. Hoitotyöntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Muut esitetyt toimenpiteet liittyivät koulutukseen, osaamisen varmistamiseen, digitalisaation hyödyntämiseen, johtamiseen, tiedolla johtamiseen sekä edellä mainittujen toimenpiteiden taloudelliseen varmistamiseen.

Suomella on mahdollisuudet näiden toimenpiteiden toteutukseen, kun ne vaan tunnistetaan veto- ja pitovoimaa edistävinä tekijöinä ja siten myös osana hoitajapulan ratkaisua. Yksin koulutusmäärien lisäys tai hoitotyöntekijöiden rekrytointi muualta ei tätä ongelmaa ratkaise.

WHO:n kokouksessa muistutettiin asialla olevan kiire, sillä kohta olemme auttamattomasti myöhässä. Suomella olisi mahdollisuus olla edelläkävijämaa näiden toimenpiteiden toimeenpanossa – otammeko haasteen vastaan?

Arja Holopainen

TtT, sh, johtaja

Heidi Parisod

TtT, th/sh, tutkija, varajohtaja

Hoitotyön tutkimussäätiö

WHO:n hoitotyön yhteistyökeskus