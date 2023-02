Valistusajan merkittävä filosofi Immanuel Kant (1724-1804) toteaa äskettäin ansiokkaasti suomennetussa kirjassaan Über Pädagogik (Pedagogiikasta, 1803, suomentanut Markus Nikkarla, johdanto: Juha Hämäläinen, 2022, Gaudeamus), että ”ihminen on luontokappaleista ainoa, jota täytyy kasvattaa”.

Kant tarkoittaa kasvatuksella huolenpitoa eli ruokkimista ja hoitoa, kuria eli tapakasvatusta sekä opetusta ja sivistystä. Kantin mukaan ”ihmisestä voi tulla ihminen vain kasvatuksen avulla”.

Kasvatus on välttämätöntä, koska ihmisellä on taipumus tahdonheikkoutensa takia toimia etunsa vastaisesti. Sitä, mitä ihminen haluaisi tehdä, hän ei tee ja sitä, mitä hän ei haluaisi tehdä, hän tekee. Kant väittääkin, että ”kasvatus onkin suurin ja vaikein tehtävä, joka ihmiselle voidaan antaa”.

Kasvatukseen liittyy paradoksi. Toiselle ihmiselle asetettu vaatimus tarkoittaa jonkinlaista pakkoa, vapauden ja itsenäisyyden rajoittamista, mutta toisaalta tämän vaatimuksen pitäisi edistää vapautta ja kasvatettavan itsenäisyyttä.

Paradoksin ydin on se, että kasvatuksen tehtävä on tehdä itsensä tarpeettomaksi, vapauttaa kasvatettava siitä ohjausvallasta ja pakosta, mitä kasvatus toimintana kasvatettavalle aina merkitsee.

Kant muotoili pedagogisen paradoksin seuraavasti: ”Kasvatuksen suurimpia ongelmia on, kuinka…alistuminen pakkoon voi… palvella vapautta. Miten kultivoida [valistaa, opettaa] vapautta pakolla?”

Tämä kysymys on yhä aiheellinen analysoitaessa kasvatusta ja sen ehtoja. Ei tule tuudittautua katteettomaan vapauden ihannointiin, vaikka vapautta pidetään keskeisenä kestävän kasvatuksen ja tulevaisuuden kivijalkana. Jotta pedagogiikalle eli kasvatusopille saataisiin hyvä perusta, tulee kehittää ennen muuta sen kahta muotoa: moraalista ja fyysistä kasvatusta.

Moraalikasvatus perustuu maksiimeille eli periaatteille ja fyysinen kasvatus kurille. Fyysinen kasvatus ei salli lapsen omaehtoista ajattelua, vaan se pelkästään ohjaa ja kehittää. Sen sijaan moraalikasvatus, joka perustuu maksiimeille, epäonnistuu, jos se perustuu uhkauksiin tai rangaistuksiin. On välttämätöntä ohjata lasta toimimaan moraalisesti oikein, mutta ei vain tavan vuoksi, vaan sen takia, että on hyvä asia toimia moraalisesti oikein.

Valitettavasti nykyajan kasvatusnäkemykset ovat ristiriidassa Kantin pedagogiikan kanssa. Koulukasvatus ja sen myötä kasvatettavan ihmisen persoona on ajan hengen mukaisesti erilaisin mittarein alistettu taloudelliselle ja muille kasvatusta välineellistäville imperatiiveille laaja-alaisen sivistyskasvatuksen ja ihmisen autonomiaa korostavien moraalipyrkimysten sijaan.

Juuri nyt olisikin ensiarvoisen tärkeää, että jokainen opettaja ja kasvattaja tutustuisi Kantin kasvatusoppiin. Sen yksi pysyvä opetus on seuraava: Koulun opetuksen ja kasvatuksen on välttämätöntä säilyttää suhteellisen itsenäinen asemansa ja integriteettinsä muiden elämänalueiden, tieteen, taiteen, talouden, politiikan, uskonnon ja muiden elämänkatsomusten, rinnalla. Muussa tapauksessa koulusta ja sen opettajista on vaarassa tulla sille vieraiden elämänalueiden päämäärille alisteisia ja siten toissijaisia toimijoita oppilaan yksilöllisen ja sosiaalisen kasvun edistäjinä ja tukijoina.

Matti Taneli

kasvatustieteen tohtori, opettaja ja pappi

Turku