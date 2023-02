Maatalouden tila on kestämätön. Tiloja lopetti Suomessa yli tuhat vuonna 2022 ja Varsinais-Suomessa tiloja on vähentynyt vuoden aikana yli sata. Ukrainan sota, energiakriisi sekä pidemmän aikaa jatkunut maatalouden ahdinko asettaa viljelijät muutoksen keskiöön.

Ruoantuotanto Suomessa nojaa tilojen sukupolvenvaihdosten onnistumiseen ja jatkuvuuteen. Maatalouden yllä leijuu jatkuvasti epävarmuutta ja uhkapilviä.

Agrologiopiskelijana kannan huolta maatalouden markkinanäkymistä, joiden vaikutukset näkyvät koko Suomen taloudessa. Maatalous- ja elintarvikeala työllistää Suomessa lähes 340 000 henkeä, mikä on 13 prosenttia kaikista työllisistä.

Mikäli Suomessa tilat vähenevät, tarkoittaa se siis myös työpaikkojen menetystä myös muilla sektoreilla. Kun tila lopettaa toimintansa, sen uudelleen aloittaminen on äärimmäisen epätodennäköistä. Tilojen jatkajat ovat avainasemassa tuotannon jatkuvuuden suhteen.

Maailman terveellisintä ja turvallisinta ruokaa on jatkossakin pystyttävä tuottamaan suomalaisille niin, että olemme omavaraisia, vaikka kriisitilanne uhkaisi.

Maatalous usein leimataan ilmaston kannalta pahantekijäksi, mutta totuus on, että maataloudessa on ratkaisun siemen. Maatalous on ainoa ala, joka myös sitoo hiiltä pelkkien päästöjen muodostamisen sijaan. Maanviljelijän tärkein tehtävä on kuitenkin tuottaa ruokaa – ei sitoa hiiltä.

Hiilensidontaa on tehtävä ja keksittävä ratkaisuja, joilla sidontaa tehostetaan. Kuitenkaan tuottavuus ei saa kärsiä merkittävästi hiilensidonnan kustannuksella.

Suomen maatalous on pelastettava, sillä loppujen lopuksi se myös pelastaa meidät.

Henna Takatalo

(kesk)