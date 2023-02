Varsinais-Suomi on maatalousvaltainen maakunta. Täällä on paljon viljatiloja, kasvihuonetuotantoa ja esimerkiksi varhaisperunaa. Kotieläintuotannossa suuri osa sika- ja siipikarjatiloista sekä erityisesti kananmunantuotannosta sijaitsee Varsinais-Suomessa. Tilat ovat maantieteellisesti keskittyneitä ja tilakoot suuria.

Kotieläintuotannon keskittymisen vuoksi lantaa syntyy paljon suhteessa viljeltävään peltopinta-alaan. Ravinteita päätyy yhä enemmän leutojen ja sateisten talvien sekä paikallisten olosuhteiden kuten jyrkkien rinnepeltojen takia vesistöihin. Saaristomereen päätyvästä ravinnekuormasta 87 prosenttia on peräisin maataloudesta.

Konsteja ravinnevalumien ehkäisyyn on käytössä ja tunnistettu paljon. Kotieläinten lannan hyötykäyttö ja kierrätys on yksi potentiaalinen keino parantaa Saaristomeren tilaa, mutta sillä on myös maatalouselinkeinon näkökulmasta positiivisia vaikutuksia.

Kotieläintilojen lannan kierrättäminen kasvitilojen lannoitteeksi olisikin järkevää maatalouspolitiikkaa. Suomessa käytetään vuosittain noin 600 000 tonnia epäorgaanisia lannoitteita. Lannoitteiden markkinat ovat olleet epävakaat ja hinta nousussa keväästä 2022 lähtien. Tuontilannoitteiden kustannuskriisissä kotimaiset kierrätyslannoitemarkkinat lisäisivät alkutuottajien tulonlähteitä ja maataloustuotannon omavaraisuutta.

Suomen hallituksen on tarkoitus tukea kustannuskriisistä kärsiviä viljelijöitä sähkölle ja lannoitteille kohdistettavalla kustannustuella. Kansallisilla tukitoimilla tulisi vauhdittaa kierrätyslannoitemarkkinoiden syntyä.

Kasvitilat ovat kiinnostuneita lannan hyödyntämisestä, mutta mineraalilannoitteet ovat kustannustehokkaampi vaihtoehto kuin orgaanisen lannan käyttö, prosessointi ja kuljetus. Hallituksen valmistelema ravinnekiertotuki biokaasulle on tässä hyvä alku, mutta tarvitsee rinnalle teknologiariippumattoman tukimuodon.

Lannankierron vauhdittamiseen tarvittava alkupanos on pieni suhteessa kansalliseen ja EU:n maataloustukien kokonaisuuteen. Seuraavan hallituksen tuleekin sitoutua Saaristomeri-ohjelman toteuttamiseen, rahoitukseen ja ravinnevalumien vähentämisen esteiden purkamiseen. Myös uudenlaisia vaikuttavuusperusteisia rahoituskonsepteja tulisi pilotoida Saaristomeren ravinteiden poistossa.

Malla Rannikko-Laine

kehittämispäällikkö

Varsinais-Suomen liitto