Miesten veikkausliigatulokset viime vuosilta osoittavat, että Turussa ei osata pelata voittavaa jalkapalloa. Miksi ei?

Interillä ja TPS:llä ei ole riittävästi rahaa takanaan kunnollisen joukkueen muodostamiseen. Katsomot ovat liian tyhjiä.

Turun seudulla ja Varsinais-Suomessa on ollut ja tulee kasvamaan lahjakkaita pelaajia, jotka viedään liian nopeasti pois muihin seuroihin Suomessa ja ulkomaillekin. Joskus se on pelaajan oman kehityksen kannalta onneksikin, mutta ei Turun jalkapallolle.

Me tarvitsemme Turkuun puitteet, joissa seudun lahjakkuudet pidetään täällä vähän kauemmin. Ja myös olosuhde, että muun Suomen lupaavat pelaajat haluavat tänne kehittyäkseen nopeammin. Valmennuksenkin on oltava korkeatasoista.

Noin 5–6 vuotta sitten tarjosin tällä samalla palstalla varmaan menestykseen ratkaisua: Interin ja TPS:n organisaatiot säilyvät muuten nykyisellään, mutta ykkösjoukkueet yhdistetään. Ja kaikki se raha, joka on saatavilla tämän Turun yhden ainoan veikkausliigajoukkueen taakse, laitetaan tehokäyttöön. Tiesin taustalla olevien – jopa henkilöityneiden – riitojen historian ja siten ehdotuksen mahdottomuuden.

Olisiko aika nyt kypsä saada Turkuun menestyvä, yksi ainoa veikkausliigajoukkue? TPS:n ei enää tarvitsi taistella liigaan pääsystä, vaan Turulla olisi paikat sekä veikkausliigassa että ykkösessä (farmi liigajoukkueelle). Nimeen en ota kantaa.

Yhdelle veikkausliigajoukkueelle olisi saatavilla korkeampi tuki yrityksiltä. Menestyvämpi joukkue pystyisi palkkaamaan riittävän laajan miehistön, jolloin avainpelaajien loukkaantumiset eivät olisi kohtalokkaita pelikaudella. Kuin lumipalloefektinä HJK:n ja KuPS:n kanssa Turun joukkue olisi myös lähes pysyvä europelisakki ja usein Suomen mestari. Yleisömäärät 2–3-kertaistuisivat. Ja yrityksiä ei tarvitsisi maanitella mukaan tukemaan vaan ne kyselisivät itse, miten pääsevät osallisiksi menestyksestä.

Hauskojahan ne Turun derbyt olivat TPS:n ja Interin välillä, mutta niiden varassa ei Turun jalkapallo nouse. Olen itse valmis ostamaan viiden vuoden kausikortin heti ja haastamaan kansanliikkeen tekemään samoin, kun rakenteet muutetaan.

Ehdottamallani tavalla Interin taustalla olevan päärahoittaja Håkansin tuenantotarve pienenisi nykyisestään ja rahan liiketaloudellinen markkina-arvo paranisi. Kupittaan yleisömäärät nousisivat 4000–7000 välille ja tunnelma kattoon.

Toivoisin, että Turun Sanomat penkoisi osaltaan, mikä seurojen väleissä on ollut ’kivi kengässä’ ennen ja millainen se on tällä hetkellä. Onko perinteiden vaaliminen tärkeämpää kuin menestys, vaikka kyseessä on kilpaurheilu? Halutaanko Turkuun menestyvää jalkapalloa?

