Entinen kansallinen ylpeydenaihe, koulutusta mittaavat Pisa-tulokset, ovat laskeneet.

Viimeisimmissä mittaustuloksissa Suomi on OECD-maiden joukossa lukemisessa ja luonnontieteissä kolmas ja matematiikassa yhdestoista. Syyllisiksi on ehditty nimetä digilaitteet, vapaa kasvatus, koulutusleikkaukset sekä maahanmuutto.

Keskustelussa helposti unohtuu se seikka, että Pisa-tulokset eivät ole koulutuksen tavoite vaan yksi mittari, jolla koulutuksen onnistumista mitataan.

Suomen koulujen opetustavoitteisiin kuuluvat sosiaalisten taitojen kehittäminen, itsenäisyyteen kasvattaminen, eritasoisten oppijoiden huomioiminen sekä arvokysymysten vahvempi esiin tuominen.

Ennen kuin tehdään suuria muutoksia on oltava yhteisymmärrys siitä, mitkä ovat meidän tavoitteemme peruskoulutukselle. Voidaanko Pisa-tutkimuksissa hyväksyä vain huipun tuntumassa oleva sijoitus, jos vastineeksi saadaan jotain muuta arvokasta?

Yksi aiempien Pisa-tutkimustulosten havainto oli, että eriarvoisuus taloudellisessa tilanteessa heijastuu aiempaa vahvemmin myös koulumenestykseen. Tästä syystä on tärkeää tehdä sellaista koulutuspolitiikkaa, millä tämä saadaan vältettyä.

Nykyinen hallitus on lähtenyt tekemään korjaavia liikkeitä, muun muassa toisen asteen koulutuksen maksuttomuuden ja oppivelvollisuuden pidentämisen 18 vuoden ikään.

Säästöjen tuhoisat vaikutukset koulumenestykseen ovat kiistämättömät. Leikkaukset pakottavat kuntia suurentamaan luokkakokoja. Isoissa ryhmissä kärsivät koulussa hyvin menestyvät, mutta myös erityistä tukea tarvitsevat oppilaat. Uupuvista opettajista puhumattakaan.

Uuden innovointi koulumaailmassa on tärkeää. Peliteollisuuden puolella suomalaiset innovaatiot loistavat kansainvälisesti. Ei voi olla mahdotonta kehittää ohjelmistoja ja alustoja, jotka todella tukevat lukutaitoa ja ongelmaratkaisua. Meidän on myönnettävä, että digitalisaatio on tullut jäädäkseen.

Pisa-menestystä ei saavuteta äkkiliikkeillä tai populistisilla kampanjoilla. Asian ratkomiseen tarvitaan kunnollista tulevaisuuden visiota. Samaa osaamista, jota koulutkin haluavat nuorille opettaa.

Heli-Päivikki Laurén

sairaanhoitaja

aluevaltuutettu (sd)