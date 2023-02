Toimittaja Jenni Lepänrinne nosti Turun Sanomissa 21.1. esiin tärkeitä asioita kirjoituksessaan ”Kaikkien asettaminen samalle viivalle on ylevä ajatus, mutta koulumaailmassa se ontuu – lasten ja nuorten pahoinvoinnista puhuminen ei enää riitä”.

Poliitikon osa ei ole helppo. Pitää tehdä ratkaisuja, joiden tulisi vaikuttaa myönteisesti tulevaisuuteen. Samalla on huolehdittava siitä, ettei vaurioiteta olemassa olevaa välttämätöntä. On seurattava kansalaiskeskustelussa esiin nousevia ajatuksia ja yritettävä seuloa niistä pätevästi perustellut sekä osattava hylätä epäkelvot.

Nyt ovat nousussa sekä huoli nuorisomme heikenneistä koulusuorituksista että käytöshäiriöt. Ruotsissa kasvanut väkivalta huolestuttaa. Odotetaan pelokkaina sitä, että ilmiö tulee tännekin. Sen estämisen keinoksi tarjotaan poliisien ja muun turvallisuutta varjelevan väen lisäämistä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Ehkä Ruotsissa on lyhyellä aikavälillä näin tehtävä, mutta epätoivottavien ilmiöiden juurisyihin ei sillä tavoin päästä käsiksi.

Kysymys on kasvatuksen oikeaan arvoonsa palauttamisesta. Arvon unohtamiseen on monia syitä, joista on uskallettava mainita myös kansankulttuuriin pesiytynyt vastuun pakoilu. Kohtalokas erehdys, johon valitettavasti on jouduttu lainsäätäjien vuosikymmenten mittaan tekemistä virheistä johtuen: on päässyt vallalle usko, että lainsäädännöllä voidaan hoitaa moraalin säilyminen. Kun säädetään yhä pienempiin yksityiskohtiin vaikuttamaan pyrkiviä lakeja, kuvitellaan moraalia voitavan pitää yllä uhkaamalla rangaistuksilla.

Ennen ei kaikki ollut paremmin, mutta taakse jääneeksi julistettu yhtenäiskulttuuri ja siihen liittyvä sosiaalinen paine takasivat hyvän käytöksen minimin. Ehkä johonkin sen tapaiseen haikaillaan, kun taas kerran nostetaan esille kaikille yhteinen katsomusaine kouluissa. Tavoitteena lienee ”kunnon kansalaisen” kasvattaminen.

On löydettävä kestävä pohja-ajatus. Sellainen ei ole taannoin kansalaisaloitteessa esiin nostettu: ”Ajatuksemme on, että mikään katsomus ei ole toistaan arvokkaampi, enemmän oikeassa tai väärässä”.

Maailma on pullollaan katsomuksia, joiden ei soisi pääsevän vallitseviksi. Toisaalta on katsomuksia, jotka tuottavat selvästi parempaa tulosta kuin jotkut toiset.

On helppoa osoittaa tämä ajatus vahingolliseksi. Maailma on pullollaan katsomuksia, joiden ei soisi pääsevän vallitseviksi. Toisaalta on katsomuksia, jotka tuottavat selvästi parempaa tulosta kuin jotkut toiset.

Monet ylevät periaatteet vaikuttavat yksinkertaisilta, vaikka eivät ole. Esimerkiksi yhdenvertaisuus. Vaikeudet alkavat heti, kun ryhdytään mihin tahansa toimiin.

Perusopetuslain 2. pykälässä määritellään opetuksen tavoitteet seuraavasti: ”Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja... Opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella.”

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kenen määrittelemä ihmisyys? Kuka päättää, mitä tarkoittaa eettisesti vastuukykyinen? Kenen määrittelemät tiedot ja taidot ovat elämässä tarpeellisia? Kuka määrittelee sivistyksen ja tasa-arvon? Voiko näitä tehdä yhdenvertaisuuden säilyttäen?

Yhdenvertaisuus-käsitteen ongelma on, että se perustuu ajatukseen tyhjästä todellisuudesta. Sellaista ei kuitenkaan voi olla. Puhdasta pöytää, josta käsin yhteisö voisi rakentaa elämäänsä, ei ole. On vain ideoiden täyttämä todellisuus, jossa syntyy kaiken aikaa sekä yhteen sopeutumista että kiivaita kamppailuja. Maailma ei ole milloinkaan tyhjä.

Miksi lähtökohdaksi ei kelpaisi vuosisatojen mittaan vahvaksi kehittynyt luterilainen kulttuuri, jota kaikkialla maassa pitää yllä hyvin koulutettu henkilöstö?

Harri Raitis

kirjailija