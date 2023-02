Turun Sanomissa ilmestyi 30.1. Siiri Turusen mielipidekirjoitus, joka oli otsikoitu "Lakkautetaan YTHS – opiskelijat tarvitsevat oikea-aikaista hoitoa". Turunen toimii Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) edustajiston puheenjohtajana.

Mielipidekirjoituksen esitys YTHS:n lakkauttamisesta ei kuitenkaan edusta TYY:n edustajiston määrittelemää linjaa, eli 2022 elokuussa hyväksyttyä poliittista linjapaperia.

TYY:n linjapaperi määrittää TYY:n kantoja muun muassa YTHS:n toimintaan ja sen mukaan YTHS:n tulee esimerkiksi huolehtia opiskeluterveydenhuollon palveluntuotannosta ja sen rahoituksen tulee olla ennakoitavissa ja perustua pitkäjänteisiin sopimuksiin.

Ylioppilaskunnalle on tärkeää, että opiskelijoilla on oikeus oikea-aikaisiin ja laadukkaisiin terveydenhuollon palveluihin ja niiden riittävyys on turvattava nykyisessä järjestelmässä.

Ylioppilaskunta jakaa huolen YTHS:n jonojen tilanteesta ja opiskelijaterveydenhuollon laadusta. Siirtyminen hyvinvointialueisiin ei saa heikentää opiskelijoiden terveydenhuollon palveluita ja hoitopolkuja.

Ylioppilaskunta on mukana YTHS:n eri toimielimissä, kuten Läntisen alueen johtokunnassa, kampuskaupunkien terveystyöryhmissä sekä YTHS:n valtuuskunnassa.

Ylioppilaskunta tekee siis monin tavoin YTHS:n kanssa yhteistyötä ja osaltamme annamme palautetta ja kehitysideoita. Lisäksi opiskelijat voivat olla kehittämässä YTHS:n toimintaa esimerkiksi YTHS:n opiskelijaraadin kautta.

Akseli Tiitta

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja