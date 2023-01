Turun Sanomissa julkaistiin 27.1. artikkeli Seilin tutkimusaseman tilanteesta. Artikkelissa esitetään useita väitteitä, joita on syytä kommentoida.

Turun yliopiston tutkimusasemien taloudellinen tilanne on ollut haastava ja toimintaa on kehitetty jo vuosien ajan. Viimeiset kuusi vuotta Seilin tutkimusasema on toiminut osana Biodiversiteettiyksikköä, jossa työskentelee noin 70 henkilöä useissa toimipisteissä. Yhdessä aseman henkilökunnan kanssa olemme etsineet uusia ratkaisuja saaren tutkimus- ja opetustoiminnan kehittämiseksi.

Parhaillaan käynnissä olevissa Turun yliopiston talouden tasapainottamisohjelmaan liittyvissä muutosneuvotteluissa on tavoitteena löytää ratkaisuja, jotka varmistavat yksikön monipuolisen tutkimus- ja opetustoiminnan jatkuvuuden. Tutkimusasemien kiinteistökulut ovat korkeat, joten ne haastavat koko yksikön toimintaa laajasti.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Muutosneuvotteluiden aikana olemme järjestäneet Biodiversiteettiyksikössä keskustelutilaisuuden, johon myös Seilin tutkimusaseman henkilökunta osallistui. Tilaisuuksia on järjestetty myös opiskelijoille sekä yksikön ulkomaalaisille tutkijoille. Seuraava keskustelutilaisuus tiedekunnassa järjestetään tiistaina. Toisin kuin artikkelissa väitetään, henkilökuntaa ja opiskelijoita on siis kuultu ja keskustelu jatkuu edelleen.

Muutosneuvottelut ja suunnittelutoimet tähtäävät yliopiston hallitukselle päätettäväksi tuotavaan toimenpide-esitykseen, jota hallitus käsittelee todennäköisesti kokouksessaan 14.2. Mitään päätöksiä ei ole vielä tehty.

Turun Sanomien artikkelissa kerrotaan myös asuntojen vuokrasopimuksista. Tutkimusaseman asumisjärjestelyiden uudistuksista on kerrottu ensimmäisen kerran syksyllä 2021. Jokaiselle vakituiseen henkilökuntaan kuuluvalle on tarjottu muutoksen yhteydessä uutta asumisvaihtoehtoa saaressa. Asuntoihin on tarjottu tehtäväksi myös remontti. Puheet "häätämisestä" eivät siis pidä paikkaansa.

Muutosneuvotteluissa tavoitteenamme on löytää ratkaisuja, joiden avulla Biodiversiteettiyksikön laaja-alainen luontokato- ja ilmastonmuutostutkimus on mahdollista turvata. Suunnitelmana on etenkin toiminnan tehostaminen entistä laajemman yhteistyön kautta.

Turun ja Ahvenanmaan välisellä alueella toimii tällä hetkellä peräti kolme yliopistollista tutkimusasemaa, Turun yliopiston Saaristomeren tutkimukseen varusteltu tutkimusalus Aurelia sekä muita tutkimusinfroja. Yliopistojen ja tutkimuslaitosten välisellä yhteistyöllä Saaristomereen liittyvä tutkimus- ja opetustoiminta halutaan pitää yllä kestävällä tavalla myös tulevaisuudessa.

On pidettävä mielessä, että tutkimus- ja opetustyön tekevät lopulta ihmiset, joita on mahdollista rekrytoida sitä vähemmän, mitä suurempi osa rahoituksesta menee kiinteistökuluihin. Toimintojen tehostaminen on meidän kaikkien yhteinen tavoite, mistä myös Itämeri kiittää.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tapio Salakoski

professori

Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani