Suunnitteilla olevat nopeat raideyhteydet Helsingistä kolmeen eri suuntaan kehittävät liikennejärjestelmää ja alueiden elinvoiman edellytyksiä. Turun tunnin junan, Suomi-radan ja Itäradan hankeyhtiöitä voisi verrata tutkimusyksiköihin, jotka selvittävät osaltaan Suomen liikkumisen tulevaisuutta.

Jos nämä merkittävät raidehankkeet toteutuvat, ne vaikuttavat liikennejärjestelmään kymmeniä, jopa satoja vuosia. Siksi suunnittelu on tehtävä huolellisesti ja laadukkaasti ja sille on varattava oma aikansa.

Hankeyhtiö on toimintamallina kahdella tavalla uusi ja uraauurtava. Ensinnäkin on selvää, että miljardiluokan ratainvestointeja on turha ajatellakaan, jollei löydetä hankkeista kertyviä hyötyjä kokoavaa rahoitusratkaisua. Valtion budjettiin hankkeet eivät mahdu. Toiseksi suunnittelu tehdään tasaveroisessa yhteistyössä, jossa 49 kuntaa, Finavia ja valtio jakavat valtaa ja vastuuta. Uusi toimintatapa vaatii meiltä kaikilta malttia etsiä yhteisiä ratkaisuja.

Julkisuudessa usein käydään kiivastakin keskustelua puolesta ja vastaan miljardien investoinneista, vaikka mitään päätöksiä ratojen rakentamisesta ei ole tehty eikä hetkeen tehdäkään. Nyt ollaan suunnitteluvaiheessa, jossa edetään vaiheittain laadukkaan ja kattavan tietoaineiston pohjalta. Sitä mukaa, kun lainvoimaisia suunnitelmia valmistuu ja löytyy rahoitusratkaisuja, voidaan edetä rakentamispäätöksiin.

Hankeyhtiöt on kirjattu myös ensimmäiseen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan (Liikenne 12). Hankkeiden suunnittelun edetessä niitä on tarpeen käsitellä osana koko liikennejärjestelmän kehittämistä ja seuraavaa monivuotista Liikenne 12 -suunnitelmaa. Samalla kehitetään olemassa olevaa rataverkkoa, joka muodostaa nyt ja tulevaisuudessakin rautatieliikenteen selkärangan.

Liikenne- ja viestintäministeriö sekä valtiovarainministeriö seuraavat tiiviisti suunnittelua sekä arvioivat niiden vaikutuksia ja rahoitusmahdollisuuksia osana hankeyhtiöiden perustamispäätöstä.

Tiistaina julkaistu ministeriöiden raportti osoitti, että työtä on vielä odotetusti jäljellä. Viestini onkin siksi yksinkertainen: päätökset tehdään aikanaan, erikseen, ja huolellisesti. Jäitä siis hattuun.

Timo Harakka

liikenne- ja viestintäministeri (sd)

Helsinki