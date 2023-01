Sunnuntaina 22.1. Turun Sanomissa kirjoitti äiti tyttärensä pyrkimyksestä saada apua mielenterveyden haasteisiin. Tarina on erittäin surullinen, mutta myös valitettavat yleinen.

Kyseisen tyttären etuna oli, että hänellä oli apunaan vahvat tukijoukot, joita kaikilla ei ole. On selvää, että jos nuori ei edes läheistensä jatkuvalla tuella pysty saamaan tarvitsemaansa apua ja tukea, on sen löytäminen yksin taistelevalle nuorelle vielä paljon vaikeampaa.

Ei voi olla niin, että vain harvat ja onnekkaat saavat sattumalta oikean avun.

Liian moni mielenterveyden vaikeuksien kanssa kamppaileva joutuu velkakierteeseen sairauden aiheuttamien kustannusten takia. Erikoissairaanhoidon osastohoito on uskomattoman kallista ja pitkien hoitojaksojen lasku saattaa olla tuhansia euroja. Myös poliklinikkakäyntimaksut, kuntoutuspsykoterapia ja lääkkeet tuovat kuluja nuorille ihmisille, joiden sairaus aiheuttaa usein myös haasteita elämänhallinnassa.

Voimavarat eivät riitä tavanomaisiin arjen asioista selviämiseen, joten on suorastaan heitteillejättö jättää psyykkisesti sairastavat ihmiset ilman kunnollista sosiaaliohjausta, mikä pitää sisällään taloudellisen neuvonnan.

Laki siltä osin, ettei terveydenhuolto saa vaarantaa taloutta, ei toteudu. Liian usein nuoret ohjataan myös antamaan sairaalamaksujen mennä ulosottoon. Siinä sitten kaivetaan kuoppaa syvemmäksi nousta kun toipumista alkaa tapahtua.

On sanottava suoraan, että yhteiskuntamme ja hyvinvointivaltiomme on pahasti epäonnistunut, kun mielenterveysongelmien kanssa taistelevat nuoret eivät saa tarvitsemaansa apua. Äidin tarinasta näkee, että järjestelmämme on liian monimutkainen eikä näe yksilöä kokonaisuutena. Yksikin järjestelmään hukkunut on liikaa.

Siksi tarvitsemme nuorisoneuvolajärjestelmän, jossa jokaisen nuoren elämäntilanne tulee kartoitetuksi vuosittain ja yhdellä luukulla. Tällöin pystytään välttymään tilanteiden eskaloitumiselta ja tilanteisiin puututaan oikea-aikaisesti.

Viivu Seila

kaupunginvaltuutettu (sd)