Turun Sanomien printtilehden otsikko 9.1. oli pelottava: "Moni koulukiusaaja on täysin tavallinen lapsi". Siis tavalliset lapset kiusaavat! Jotenkin on tottunut ajattelemaan, että tavalliset lapset ja aikuisetkin ovat harmittomia.

Mutta jospa asia onkin niin päin, että koveneva kilpailu ja menestymispaine luo olosuhteet, häviäjien kiusaaminen on tapa, se on tavallista ja nämä lapset ja aikuiset ovat tavallisia, varsinkin pojat ja miehet. Tytöt ja naiset masentuvat ja ahdistuvat sisäänpäin.

On siis kysymys tottumisesta kaikenlaiseen kiusaamiseen. Se on normaalia ja tavallista, ja kiusaavat ihmiset ovat täysin tavallisia. Tämä on vaarallinen ajattelutapa.

Ja sitten vielä jotkut selittävät ilmiötä ihmisen luontaisella taipumuksella aggressioon. Mutta miksi sitten aggressio ja väkivalta vaihtelevat eri aikoina, erilaisissa yhteiskunnallisissa tilanteissa ja viittaavat kintaalla yhteiskunnalliselle epäoikeudenmukaisuudelle?

Kiusaaja ja kiusattu on mahdollinen tuleva nuori väkivaltarikollinen. Rikosuhripäivystys kertoo sivuillaan näin:

"Talvella 2020-2021 on uutisoitu erityisen raaoista nuorten väkivallanteoista. Tammikuun lopussa poliisi sai valmiiksi esitutkinnan tapauksesta, jossa kaksi 16-vuotiasta nuorta ryöstivät ja puukottivat kuoliaaksi parikymppisen nuoren Helsingin Vallilassa. Joulukuussa kerrottiin poliisin epäilevän kolmen 16-vuotiaan pojan murhanneen pitkään jatkuneen kiusaamisen päätteeksi ikätoverinsa sadistisella tavalla Helsingin Koskelassa."

"Raa’at tapaukset heijastuvat myös Poliisihallituksen tilastoihin: vuonna 2020 raportoitiin yhteensä 25 tapon yritystä, joissa ainakin yksi epäillyistä oli alle 18-vuotias. Määrä on huomattava, kun sitä vertaa esimerkiksi vuoteen 2019, jolloin tapon yrityksiä raportoitiin vain 6."

Ja vaikuttaa, että sama suunta on jatkunut vuonna 2022.

Elämmekö unessa?

Leo Lindstedt